Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida international airport jewar dgca license finishing work trial flight ready
नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार, 15 दिन में काम पूरा करने का टारगेट

नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार, 15 दिन में काम पूरा करने का टारगेट

संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार है, अधिकारियों ने 15 दिनों में लैंडस्केपिंग और पेंटिंग जैसे फिनिशिंग कार्य पूरे करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद DGCA से अनिवार्य एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

Tue, 28 Oct 2025 09:58 AMAnubhav Shakya ग्रेटर नोएडा, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अब सच होने की दहलीज पर खड़ा है। जेवर में फैला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब जनता के लिए खुलने से सिर्फ दो कदम दूर है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बाकी कामों में सड़कों व खुले स्थानों से निर्माण सामग्री हटाना, लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर और पेंटिंग जैसी फिनिशिंग शामिल है। दूसरा प्रमुख काम DGCA से एयरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त करना है, जो हर कमर्शियल एयरपोर्ट के लिए अनिवार्य है।

15 दिनों में पूरा हो फिनिशिंग वर्क

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने कहा, “यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) को निर्देश दिया गया है कि उद्घाटन तिथि तय होने से पहले 15 दिनों में सभी बाकी काम पूरे कर लिए जाएं।” इसमें टर्मिनल व अन्य भवनों की सफाई, सड़कों से मलबा हटाना और सौंदर्यीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को साइट का दौरा किया और दो हफ्तों में एयरपोर्ट को पूरी तरह तैयार करने के निर्देश दिए।

DGCA लाइसेंस जल्द, ट्रायल फ्लाइट की तैयारी

सितंबर में BCAS से एयरसाइड सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है। अब DGCA सिस्टम टेस्टिंग और ट्रायल फ्लाइट करेगा। भाटिया ने कहा, “सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद लाइसेंस जारी होगा, जिसके बाद उद्घाटन तिथि तय की जाएगी।”

3300 एकड़ में पहला चरण, दिल्ली को मिलेगी राहत

पहले चरण में 3300 एकड़ में फैला यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब तक 6700 एकड़ जमीन अधिग्रहित हो चुकी है और अगले तीन महीनों में 5100 एकड़ और जुड़ेंगी। संचालन शुरू होते ही दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और उत्तर भारत को नया एविएशन हब मिलेगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।