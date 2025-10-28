नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार, 15 दिन में काम पूरा करने का टारगेट

संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार है, अधिकारियों ने 15 दिनों में लैंडस्केपिंग और पेंटिंग जैसे फिनिशिंग कार्य पूरे करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद DGCA से अनिवार्य एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अब सच होने की दहलीज पर खड़ा है। जेवर में फैला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब जनता के लिए खुलने से सिर्फ दो कदम दूर है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बाकी कामों में सड़कों व खुले स्थानों से निर्माण सामग्री हटाना, लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर और पेंटिंग जैसी फिनिशिंग शामिल है। दूसरा प्रमुख काम DGCA से एयरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त करना है, जो हर कमर्शियल एयरपोर्ट के लिए अनिवार्य है।

15 दिनों में पूरा हो फिनिशिंग वर्क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने कहा, “यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) को निर्देश दिया गया है कि उद्घाटन तिथि तय होने से पहले 15 दिनों में सभी बाकी काम पूरे कर लिए जाएं।” इसमें टर्मिनल व अन्य भवनों की सफाई, सड़कों से मलबा हटाना और सौंदर्यीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को साइट का दौरा किया और दो हफ्तों में एयरपोर्ट को पूरी तरह तैयार करने के निर्देश दिए।

DGCA लाइसेंस जल्द, ट्रायल फ्लाइट की तैयारी सितंबर में BCAS से एयरसाइड सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है। अब DGCA सिस्टम टेस्टिंग और ट्रायल फ्लाइट करेगा। भाटिया ने कहा, “सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद लाइसेंस जारी होगा, जिसके बाद उद्घाटन तिथि तय की जाएगी।”