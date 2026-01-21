नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा चीन जैसा ट्रेड सेंटर, एक ही छत के नीचे मिलेंगे सभी उत्पाद

संक्षेप: यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास चीन के यीवू मार्केट की तर्ज पर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर बनाएगा, जहां देश के सभी प्रमुख उत्पाद थोक दरों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास चीन की तर्ज पर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर बनेगा। यहां एक ही छत के नीचे देश के सभी प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होंगे। लोगों को सामान खरीदने के लिए दूर नहीं जाना होगा।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए दिल्ली के नेहरू प्लेस, कपड़ों के लिए चांदनी चौक, फर्नीचर के लिए सहारनपुर में बाजार है। जहां देशभर के लोग होल सेल में सामान खरीदते हैं। वहां उन्हें सामान अच्छा और सस्ती दरों पर मिलता जाता है। एक ही छत के नीचे लोगों को सभी प्रकार के उत्पाद मिल जाएं, ऐसी कोई सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीते दिनों अफसरों की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने अफसरों को चीन के यीवू मार्केट का उदाहरण देते हुए क्षेत्र में इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर की संभावना तलाशने के लिए कहा था।