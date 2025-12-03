Hindustan Hindi News
नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर होगी PM मोदी की बड़ी जनसभा, बन रहे 5 हेलीपैड; मिशन 27 का आगाज

नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर होगी PM मोदी की बड़ी जनसभा, बन रहे 5 हेलीपैड; मिशन 27 का आगाज

संक्षेप:

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर सकते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट स्थल पर जनसभा के लिए पंडाल और पांच हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो गया है।

Wed, 3 Dec 2025 08:16 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ पर होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए पंडाल लगाने का काम शुरू हो गया है। यहां पर पांच हेलीपैड भी तैयार हो रहे। इस सभा से भाजपा के मिशन 2027 का आगाज होगा।

एयरपोर्ट का प्रथम चरण के तहत 1334 हेक्टेयर में चल रहा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें रनवे, टैक्सीवे, टर्मिनल व पार्किंग समेत अन्य सुविधा शामिल हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ की तिथि अब तक तय नहीं है। माना जा रहा है कि नौ से 15 दिसंबर के बीच किसी भी तिथि पर प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिल सकती है और 15 दिसंबर से पहले एयरपोर्ट का शुभारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट स्थल के पास होने वाली जनसभा के लिए एक बड़े मैदान को तैयार किया जा रहा है। यहां पंडाल लगाने का काम शुरू हो चुका है। जनसभा खुले मैदान में होगी। जनसभा स्थल पर भी चार गेट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने निरीक्षण के दौरान इस बारे में निर्देश दे चुके हैं।

प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर हवाई अड्डे के क्षेत्र में पांच हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के लिए तीन हेलीपैड, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर के लिए एक और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हेलीकॉप्टर के लिए एक हेलीपैड बनाया जा रहा है। यह हेलीपैड टर्मिनल बिल्डिंग के पीछे एप्रेन क्षेत्र में बनाए जाएंगे।

जेवर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक धीरेंद्र सिंह इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों से जनसभा में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी जनसभा होगी। इसमें लाखों लोगों को लाने की तैयारी चल रही है।

पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा आयोजन होगा

भाजपा नेताओं का कहना है कि एयरपोर्ट के शुभारंभ पर होने वाली यह जनसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी जनसभा होगी। इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा में गौतमबुद्ध नगर के अलावा, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, पड़ोसी राज्य हरियाणा और एनसीआर के अन्य इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे।

डिजिटल प्रस्तुतिकरण भी दिया जाएगा

अधिकारियों के अनुसार हेलीपैड पर आने के बाद प्रधानमंत्री को टर्मिनल बिल्डिंग में भ्रमण कराते हुए टर्मिनल बिल्डिंग के ठीक सामने जनसभा स्थल पर लाने की योजना है। टर्मिनल बिल्डिंग में प्रर्दशनी और डिजिटल प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि यह हवाई अड्डा किन वजहों से खास है। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने बने मंच से संबोधन होगा।

