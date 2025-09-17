noida international airport inauguration november कब शुरू होगा नोएडा एयरपोर्ट? आ गई तारीख; पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, Ncr Hindi News - Hindustan
कब शुरू होगा नोएडा एयरपोर्ट? आ गई तारीख; पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 07:27 AM
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नवंबर में संभव है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट साइट का जायजा लिया और रूपरेखा तैयार की।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ आरके सिंह ने मंगलवार को एयरपोर्ट साइट पर यापल के अफसरों के साथ निर्माण प्रगति की समीक्षा की। साथ ही, उद्घाटन समारोह की रूपरेखा तैयार की। सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव से पहले यानी नवंबर में प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी तय माना जा रहा है कि प्राधिकरण ने एयरपोर्ट पर कार्यक्रम के लिए जगह चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में कार्यक्रम के लिए एयरपोर्ट परिसर में ही ऐसी जमीन का चिह्नित किया जाना है, जो टर्मिनल बिल्डिंग समेत एटीसी और रडार सिस्टम से दूर हो।

परियोजना का 90% से अधिक काम पूरा

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले चरण का 90 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण भी अब अंतिम चरण में है। यहां घरेलू और कार्गो टर्मिनल पूरा हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का काम जारी है। एयरोब्रिज स्थापित हो चुके हैं। साथ ही, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, एस्केलेटर्स और तकनीकी काम का अंतिम चरण में है।

चार चरण में काम होगा

  • प्रथम चरण 1334 हेक्टेयर
  • दूसरा चरण 1365 हेक्टेयर
  • तीसरा और चौथा 2084 हेक्टेयर

(परियोजना के लिए नए मास्टर प्लान में 1200 हेक्टेयर जमीन और मिली है)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रहीं। एयरपोर्ट साइट पर कार्यक्रम के लिए स्थल चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।