नोएडा एयरपोर्ट के शुभारंभ में देरी होने की संभावना, अब कब होगा उद्घाटन?
संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में 30 अक्तूबर को एयरपोर्ट का शुभारंभ होना मुश्किल है। अब नवंबर के मध्य में इसके शुभारंभ करने का दावा किया जा रहा है। वहीं, 15 दिसंबर तक व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी।
सितंबर माह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में 30 अक्तूबर को नोएडा एयरपोर्ट के शुभारंभ और इसके 45 दिन के अंदर उड़ानें शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद अधिकारी भी अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुट गए थे। पुलिस आयुक्त, डीएम और यीडा के सीईओ ने अन्य अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट साइट पर जाकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। इसके बावजूद अब 30 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका शुभारंभ मुश्किल लग रहा है। अधिकारी बताते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार ने अब तक ना तो एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए तिथि की घोषणा की है और न ही अभी तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो सका है। 30 अक्तूबर तक एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा करने पर जोर है। वहीं, कार्य पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद ही शुभारंभ की नई संभावित तिथि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक घोषित होने का अनुमान है।
टर्मिनल का काम अधूरा
एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में विकसित हो रहा है। इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे, एक लाख वर्गमीटर में टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी टावर है। अब तक रनवे और एटीसी का काम पूरा हो चुका है। साथ ही अग्निशमन, ईंधन, पानी, बिजली, सुरक्षा समेत अन्य जरूरी काम भी पूरे हो चुके है। दूसरी ओर, टर्मिनल का कार्य अब तक अधूरा है। यहां फिनिशिंग का काम चल रहा है। हालांकि, सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर कमान संभाल ली है।
एयरोड्रम लाइसेंस नहीं मिला
उड़ान शुरू करने के लिए सबसे जरूरी एयरोड्रम लाइसेंस भी अब तक नहीं मिल पाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) इसके लिए सर्वे पूरा कर चुका है, लेकिन लाइसेंस जारी होने में अभी समय लग सकता है। यह लाइसेंस मिलने के बाद ही एयरपोर्ट से उड़ान शुरू की जा सकती है। हालांकि, एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय नागरिक सुरक्षा ब्यूरो की ओर से एयरपोर्ट को एनओसी मिल चुकी है।