नोएडा एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े हो सकेंगे 1200 से ज्यादा वाहन, मेट्रो-नमो भारत की भी सुविधा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर (जीटीसी) का 80% काम पूरा हो चुका है, जहाँ 1200 से अधिक वाहन खड़े हो सकेंगे और यात्रियों को टैक्सी, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा रोडवेज बसों के साथ भविष्य में मेट्रो और नमो भारत ट्रेन की भूमिगत स्टेशन सुविधा भी एक ही छत के नीचे मिलेगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर (जीटीसी) में एक साथ 1200 से अधिक वाहन खड़े हो सकेंगे। यहां वाहनों की पार्किंग के अलावा चार्जिंग की भी व्यवस्था होगी। जीटीसी का काम उड़ानें शुरू होने तक पूरा कर लिया जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट परिसर में दो टर्मिनल के बीच 20 एकड़ में जीटीसी तैयार किया जा रहा है। तीन चरणों में यह पूरा होना है। पहले चरण का काम 80 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है। यहां कैब, टैक्सी और बसें खड़ी हो सकेंगी, जो एक लाख वर्गमीटर में तैयार हो रही टर्मिनल बिल्डिंग से पैदल दूरी पर होगी। एयरपोर्ट बना रही यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) ने यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा रोडवेज से बस सेवा और उबर, रेपिडो और महिंद्रा के साथ टैक्सी के लिए करार किया हुआ है। पहले दिन से ही एयरपोर्ट से पश्चिमी उत्तरप्रदेश के जिलों समेत उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी और हरियाणा में पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, हिसार व नारनौल, पानीपन और अंबाला समेत अन्य शहरों के लिए बसों का संचालन होगा। इन बसों और टैक्सी सेवा के लिए पार्किंग की व्यवस्था लगभग तैयार हो चुकी है।

एयरपोर्ट के कई बड़े काम पूरे नोएडा एयरपोर्ट अब उड़ान के लिए तैयार है। यहां बिजली, पानी, सड़क समेत हवाई यात्रा से जुड़े 10 बड़े काम पूरे हो चुके हैं। साथ ही एयरपोर्ट की सुरक्षा को बकास की मंजूरी मिल चुकी है। अब सिर्फ उड़ान शुरू करने के लिए एयरोड्रम लाइसेंस की प्रतीक्षा है। सरकार ने एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए 30 अक्तूबर की तिथि घोषित की है।