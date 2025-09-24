नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही होंगी उड़ाने शुरू, जानिए कितना हुआ काम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और अब 30 अक्तूबर को इसके शुभारंभ के साथ ही उड़ानें शुरू करने की तैयारी है, जिसमें घरेलू, कार्गो या अंतरराष्ट्रीय में से कम से कम एक फ्लाइट शुरू की जाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 अक्तूबर यानी शुभारंभ के दिन से ही उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) ने एक-दो शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने को लेकर कवायद तेज कर दी है।

एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टावर बनकर तैयार है। यहां सभी रडार सिस्टम लग चुके हैं। सुरक्षा मानकों के तहत भी सभी काम पूरे हो चुके हैं, जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, टर्मिनल की छत बन गई है, सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है।

यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की यमुना एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी हो चुकी है। बिजली-पानी के पर्याप्त इंतजाम हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान भी एयरपोर्ट पर तैनात हो चुके हैं। ऐसे में यापल शुभारंभ के दिन ही घरेलू, कार्गो और इंटरनेशनल की कम से कम एक फ्लाइट शुरू करने पर विचार कर रहा है, जबकि दिसंबर तक उड़ानों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरोड्रम लाइसेंस मिलने का इंतजार है। इसके लिए कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ समन्वय स्थापित कर सभी दस्तावेज प्रक्रिया पूरी करा चुकी है। अब सिर्फ डीजीसीए से प्रमाणीकरण प्राप्त होने का इंतजार किया जा रहा है।