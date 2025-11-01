नोएडा एयरपोर्ट से बड़ा अपडेट, शुरुआत में सिर्फ दिन में ही मिलेगी विमान सेवाएं

अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट के दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है। नए एयरपोर्ट पर धीरे-धीरे उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) ने एयर इंडिया, अकासा और इंडिगो के साथ करार किया है। खास बात यह है कि फिलहाल कैट-3 जैसे उपकरण स्थापित न होने से शुरुआत में दिन के समय ही उड़ाने शुरू की जाएंगी। उक्त उपकरण से अत्यंत धुंध और कम विजिबिलिटी में ही सफल लैंडिंग संभव है। हालांकि, सभी उपकरण स्थापित होने के बाद धीरे-धीरे रात में उड़ानें शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट पर स्थापित एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) संभालेंगे। एयरपोर्ट के प्रथम चरण में 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की क्षमता है, लेकिन पहले साल में लगभग 60 लाख यात्रियों के आने जाने की उम्मीद है।