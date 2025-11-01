नोएडा एयरपोर्ट से बड़ा अपडेट, शुरुआत में सिर्फ दिन में ही मिलेगी विमान सेवाएं
संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरुआत में घरेलू और कार्गो सेवाएं केवल दिन के समय ही शुरू होंगी, क्योंकि कैट-3 जैसे उपकरण न होने के कारण अत्यंत कम विजिबिलिटी में सफल लैंडिंग संभव नहीं है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरुआत में यात्री केवल दिन के समय ही उड़ान भर सकेंगे। पहले चरण में घरेलू और कार्गो सेवाएं शुरू होंगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जुलाई 2026 तक शुरू की जा सकेंगी।
अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट के दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है। नए एयरपोर्ट पर धीरे-धीरे उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) ने एयर इंडिया, अकासा और इंडिगो के साथ करार किया है। खास बात यह है कि फिलहाल कैट-3 जैसे उपकरण स्थापित न होने से शुरुआत में दिन के समय ही उड़ाने शुरू की जाएंगी। उक्त उपकरण से अत्यंत धुंध और कम विजिबिलिटी में ही सफल लैंडिंग संभव है। हालांकि, सभी उपकरण स्थापित होने के बाद धीरे-धीरे रात में उड़ानें शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट पर स्थापित एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) संभालेंगे। एयरपोर्ट के प्रथम चरण में 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की क्षमता है, लेकिन पहले साल में लगभग 60 लाख यात्रियों के आने जाने की उम्मीद है।
घरेलू उड़ानों के साथ शुरुआत होगी
एयरपोर्ट की शुरुआत घरेलू उड़ानों के साथ होगी। देश के 10 बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। जब सब स्थिर हो जाएगा, तब 24 घंटे की उड़ानें शुरू होंगी और अगले वर्ष जुलाई तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी। एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) के तहत टर्मिनल ट्रायल किया जा चुका है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट की सभी सुविधाएं, सिस्टम और उपकरण को परखना रहा, ताकि कर्मचारी नए माहौल में काम करने के लिए प्रशिक्षित हो सके।