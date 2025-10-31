नोएडा एयरपोर्ट की बड़ी तैयारी, आसपास के 20KM के अस्पताल अब होंगे लिंक
संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी की बैठक में 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को एयरपोर्ट से जोड़ने का अहम सुझाव दिया गया, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत चिकित्सा सेवा मिल सके।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को इससे जोड़ने की तैयारी है। यह सुझाव गुरुवार को आयोजित एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी की बैठक में दिया गया।
नोएडा एयरपोर्ट से विमान सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। इससे पहले एयरपोर्ट पर तैयारियों की समीक्षा का सिलसिला चल रहा है। एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन की अध्यक्षता में एयरपोर्ट परिसर में एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस सेवा और 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को भी एयरपोर्ट से जोड़ने का सुझाव दिया गया ताकि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को चिकित्सा सेवा मिल सके। अभी यापल ने यथार्थ अस्पताल के साथ करार किया है।
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-22ई में बन रहे ट्रामा सेंटर को भी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। मार्च में हुई बैठक में दिए सुझावों पर क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया। बैठक में एडीएम बच्चू सिंह, एसडीएम जेवर अभय कुमार सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
एविएशन हब के लिए जमीन ली जाएगी
प्रशासन ने एविएशन हब के लिए तीसरे और चौथे चरण में अधिग्रहीत की जा रही जमीन से प्रभावित किसानों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पर आपत्ति एवं दावे की सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय कर दिया है। एडीएम भूमि अध्याप्ति बच्चू सिंह ने बताया कि रामनेर गांव में 25 नवंबर को शिविर लगाकर आपत्ति पर सुनवाई होगी। 26 नवंबर को साबौता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरोली और 27 नवंबर को थोरा गावं के किसानों के दावों को सुना जाएगा। 28 नवंबर को दयानतपुर, किशोरपुर, मुकीमपुर शिवारा में शिविर लगेगा।
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी
प्रथम चरण में विकसित किए गए एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 3,300 एकड़ है, जबकि कुल 6,700 एकड़ भूमि का अब तक अधिग्रहण किया जा चुका है। शेष 5,100 एकड़ भूमि अगले तीन माह में ली जाएगी। भूमि खरीद की लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपये और एयरपोर्ट निर्माण की लागत 7,000 करोड़ है। भविष्य में यात्रियों की संख्या एक करोड़ से अधिक होने पर दूसरे रनवे का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोनों रनवे की क्षमता सात करोड़ यात्रियों की होगी। बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट के पूर्ण स्वरूप में आने पर कुल पांच रनवे होंगे। इसका कुल क्षेत्रफल 11,750 एकड़ होगा। यह प्रतिवर्ष 30 करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा।