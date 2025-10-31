नोएडा एयरपोर्ट की बड़ी तैयारी, आसपास के 20KM के अस्पताल अब होंगे लिंक

संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी की बैठक में 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को एयरपोर्ट से जोड़ने का अहम सुझाव दिया गया, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत चिकित्सा सेवा मिल सके।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को इससे जोड़ने की तैयारी है। यह सुझाव गुरुवार को आयोजित एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी की बैठक में दिया गया।

नोएडा एयरपोर्ट से विमान सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। इससे पहले एयरपोर्ट पर तैयारियों की समीक्षा का सिलसिला चल रहा है। एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन की अध्यक्षता में एयरपोर्ट परिसर में एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस सेवा और 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को भी एयरपोर्ट से जोड़ने का सुझाव दिया गया ताकि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को चिकित्सा सेवा मिल सके। अभी यापल ने यथार्थ अस्पताल के साथ करार किया है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-22ई में बन रहे ट्रामा सेंटर को भी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। मार्च में हुई बैठक में दिए सुझावों पर क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया। बैठक में एडीएम बच्चू सिंह, एसडीएम जेवर अभय कुमार सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

एविएशन हब के लिए जमीन ली जाएगी प्रशासन ने एविएशन हब के लिए तीसरे और चौथे चरण में अधिग्रहीत की जा रही जमीन से प्रभावित किसानों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पर आपत्ति एवं दावे की सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय कर दिया है। एडीएम भूमि अध्याप्ति बच्चू सिंह ने बताया कि रामनेर गांव में 25 नवंबर को शिविर लगाकर आपत्ति पर सुनवाई होगी। 26 नवंबर को साबौता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरोली और 27 नवंबर को थोरा गावं के किसानों के दावों को सुना जाएगा। 28 नवंबर को दयानतपुर, किशोरपुर, मुकीमपुर शिवारा में शिविर लगेगा।