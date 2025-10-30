नोएडा एयरपोर्ट पर आज और कल उतरेगा विमान, DGCA करेगा कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्ट

संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DGCA की ओर से गुरुवार और शुक्रवार को कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी, जो व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के लिए एयरोड्रम लाइसेंस हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है, जिससे नेविगेशन और संचार प्रणालियों की सटीकता जांची जाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार और शुक्रवार दो दिनों तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग (ट्रायल) होगी।

इस दौरान एक विमान को रनवे पर उतारकर उड्डयन और संचार प्रणालियों की सटीकता और विश्वसनीयता की जांच की जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि डीजीसीए का विशेष विमान दोनों दिन करीब दो घंटे जांच के लिए उड़ान भरेगा। यह कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग व्यावसायिक उड़ान शुरू करने के लिए एयरोड्रम लाइसेंस मिलने से पहले की जरूरी प्रक्रिया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही उड़ानें शुरू करने का प्रमाणीकरण मिलेगा।

कैलिब्रेशन फ्लाइट एक तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें ये जांच होती है कि एयरपोर्ट के सभी नेविगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम सुरक्षा मानकों के अनुरूप सही काम कर रहे हैं या नहीं। यह डीसीजीए के नियमों के तहत किसी भी एयरपोर्ट को व्यावसायिक उड़ानों के लिए अनुमति देने से पहले यह टेस्टिंग अनिवार्य है। जांच के दौरान डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम कई सिस्टमों की जांच करेगी।

जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम , डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल उपकरणों की जांच है। इससे यह पता चलता है कि विमानों को भेजे जाने वाले नेविगेशन सिग्नल सटीक हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं। इनमें गड़बड़ी होती है तो उड़ान प्रभावित हो सकती है।

दिसंबर में उतरा था विमान एयरपोर्ट के रनवे पर दिसंबर 2024 में भी विमान उतर चुका है। इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस के एयरबस-ए320 कामर्शियल विमान वीटी आईएफआई ने रनवे पर पहली लैंडिंग की थी। विमान ने 25 मिनट हवा में आईएलएस और अन्य उपकरणों की जांच की। सफल लैंडिंग और टेकऑफ का ही परीक्षण हो गया था, लेकिन इस बार सभी तैयारियों के साथ ट्रायल होने का अनुमान है।

टर्मिनल ट्रायल सफल रहा एयरपोर्ट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यहां तक की सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी काम पूरे हो गए हैं। इसके लिए पिछले माह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) की मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं, एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ तैनात है और विगत दिवस टर्मिनल ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। टर्मिनल ट्रायल के दौरान यात्रियों की एंट्री से लेकर चेक-इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग गेट और बैगेज हैंडलिंग तक पूरे सफर का ट्रायल किया गया था।