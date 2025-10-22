नोएडा एयरपोर्ट पर लगा 'क्रैश रेटेड बॉलार्ड सिस्टम’, घुसपैठ करना नामुमकिन
संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए ‘क्रैश रेटेड बॉलार्ड सिस्टम’ सक्रिय कर दिया गया है, जो किसी भी अनधिकृत वाहन को मिलीसेकंड में मलबे में बदल देगा और रनवे से एक किलोमीटर पहले ही खतरे को निष्क्रिय करने में सक्षम है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। किसी भी अनधिकृत (घुसपैठिया) वाहन को मिलीसेकंड में मलबे का ढेर बनाने के लिए यहां पर क्रैश रेटेड बॉलार्ड सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। इसे एयरपोर्ट के पूर्वी-पश्चिमी द्वार पर स्थापित किया गया है।
एयरपोर्ट पर सुरक्षा तंत्र स्थापित करने वाली ईसेक सिक्योरिटी कंसल्टेंट कंपनी के परियोजना प्रबंधक अजित सिंह यादव ने बताया कि उन्नत तकनीक के सुरक्षा तंत्र को स्थापित कर इसे कुछ दिन पूर्व एयरपोर्ट प्रबंधन के हवाले किया गया है। यह बॉलार्ड सिस्टम किसी भी वाहन को कुछ ही क्षण में रोकने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह किसी भी संभावित खतरे को रनवे के एक किलोमीटर पहले ही निष्क्रिय कर देगा। बॉलार्ड सिस्टम के तहत सड़क पर जमीन के नीचे उच्च ताकत के मोटे गोल खंभे फिट किए जाते हैं, इनमें कुछ स्थायी होते हैं और कुछ उठने बिछने वाले होते हैं। यदि कोई वाहन बिना अनुमति के प्रवेश का प्रयास करता है तो बाहरी सैंसर, एआई युक्त कैमरों और रिन्यू फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और अनधिकृत जोन में प्रवेश करते ही जमीन में लगे उच्च ताकत के गोल खंभे ऊपर आ जाएंगे। द्वार पर बूम बैरियर के साथ टायर किलर भी लगाए गए हैं, जो अलर्ट मिलते ही लंबी नुकीली कीलें टायर को नष्ट कर वाहन को निष्क्रिय करने में मदद करेगी।
टर्न स्टाइल सिस्टम भी लगा
परिसर में टर्न स्टाइल सिस्टम भी सक्रिय किया जा चुका है, जो मानव प्रवेश को नियंत्रित करने के साथ और अधिक सख्त बनाएगा।