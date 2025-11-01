Hindustan Hindi News
noida international airport calibration flight testing successful
यात्रीगण ध्यान दें, नोएडा एयरपोर्ट तैयार है! विमान उतारने का ट्रायल फिर से हुआ सफल

यात्रीगण ध्यान दें, नोएडा एयरपोर्ट तैयार है! विमान उतारने का ट्रायल फिर से हुआ सफल

संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई, जिसमें एएआई के छोटे विमान वीटी-एफआईएस ने रनवे पर लैंडिंग और टेकऑफ कर आवश्यक सुरक्षा और नेविगेशन उपकरणों की सटीकता की जांच की।

Sat, 1 Nov 2025 05:20 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग (ट्रायल) सफल रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के छोटे विमान वीटी-एफआईएस ने हवाई क्षेत्र के साथ ही रनवे पर लैंडिंग और टेकऑफ कर आवश्यक सुरक्षा एवं नेविगेशन उपकरणों की जांच की।

यह परीक्षण सुबह से लेकर देर शाम तक चला। विमान ने कई बार टेकऑफ और लैडिंग कर सभी तकनीकी प्रणालियों की सटीकता की पुष्टि की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि ट्रायल के लिए गुरुवार और शुक्रवार दो दिन की अनुमति मिली थी, लेकिन गुरुवार को मौसम खराब होने के चलते विमान उड़ान नहीं भर सका। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के विमान ने शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 के आसपास दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) से नोएडा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। करीब 20 से 25 मिनट तक हवाई क्षेत्र में घूमकर उपकरणों की जांच कर विमान ने 11:20 बजे रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की।

कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग एयरपोर्ट और विमानन उपकरणों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य उड़ान के समय हवाई क्षेत्र में नेविगेशन सहायता और संचार प्रणाली जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) और रडार की जांच करना है। किसी भी नए एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ान शुरू करने से पहले एयरोड्रम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए यह ट्रायल आवश्यक होता है।

अगले सप्ताह फिर विमान उतारा जाएगा

नोएडा एयरपोर्ट पर अगले सप्ताह मौसम की स्थिति को देखते दोबारा से विमान उतारा जाएगा। शुक्रवार को एयरपोर्ट पर सिर्फ रनवे-10 के लोकलाइजर और ग्लाइडपाथ सिस्टम का कैलिब्रेशन टेस्टिंग की गई। साथ ही, रनवे 10 के पीएपीआई लाइट्स (प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर लाइट्स) का भी परीक्षण किया गया। एयरपोर्ट पर दोनों वीओआर (वीएचएफ ओम्नी-डायरेक्शनल रेंज) चेक प्वाइंट भी स्थापित कर दिए गए हैं। अब अगले सप्ताह मौसम की स्थिति को देखते हुए रनवे 28 का कैलिब्रेशन टेस्टिंग किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद रिपोर्ट नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सौंपी जाएगी।

बताया गया कि 3900 मीटर लंबे रनवे के दो छोर हैं, 10 और 28। इनके दोनों तरफ ही उपकरण लगे होते हैं। शुक्रवार को सिर्फ रनवे 10 के छोर से उपकरणों की टेस्टिंग हुई। अगले सप्ताह 28 के छोर से जांच होगी।

कैलिब्रेशन फ्लाइट के प्रमुख पहलू

संचार प्रणाली:

1. वीएचएफ (वेरी हाई फ़्रीक्वेंसी): उच्च आवृत्ति वाला रेडियो संचार प्रणाली, जिसके माध्यम से विमान और हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) के बीच संपर्क होता है।

2. डीवीआर (डिजिटल वॉयस रिकार्डर) : सभी रेडियो और टेलीफोन वार्तालापों को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने की प्रणाली।

3. डीएटीआईएस (डिजिटल ऑटोमैटिक टर्मिनल इन्फॉर्मेशन सर्विस) : एयरपोर्ट की मौसम, रनवे और अन्य सूचना को स्वचालित रूप से प्रसारित करने वाली डिजिटल सेवा

4. वीसीसीएस (वॉयस कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम): हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए विभिन्न संचार चैनलों को जोड़ने और नियंत्रित करने की प्रणाली

5. एएमएसएस (ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम): वायु यातायात संदेशों को स्वतः प्राप्त, संग्रहित करना और संबंधित स्टेशन तक भेजने की प्रणाली को एएमएसएस कहते हैं।

नेविगेशन सहायता प्रणाली

1. आईएलएस 28 और 10 (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम): रनवे पर विमान को सटीक मार्गदर्शन देने वाला रेडियो आधारित उतरने का सिस्टम।

2. डीवीओआर (डॉप्लर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑम्नि-डायरेक्शनल रेंज) : विमान को दिशा और स्थिति की सटीक जानकारी देने वाला नेविगेशन रेडियो स्टेशन।

3. एचपी-डीएमई (हाई-पावर डिस्टेंस मेज़रिंग इक्विपमेंट): विमान और ग्राउंड स्टेशन के बीच दूरी मापने की उच्च शक्ति वाली प्रणाली।

निगरानी प्रणाली

1. एएसआर/एमएसएसआर (एयरपोर्ट सर्विलांस रडार / मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार) : हवाई अड्डे के आसपास उड़ रहे विमानों की स्थिति और पहचान की निगरानी करने वाला रडार सिस्टम।

2. एटीएम (एयर ट्रैफिक मूवमेंट ऑटोमेशन सिस्टम) : हवाई यातायात की निगरानी, नियंत्रण और डेटा प्रबंधन को स्वचालित रूप से संचालित करने वाली प्रणाली को एयर ट्रैफिक मूवमेंट ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं।

