नोएडा में अवैध निर्माण का होगा डेटा ऑनलाइन, पोर्टल पर डाले जाएंगे भूमाफियाओं के नाम

अवैध निर्माण को लेकर नोएडा प्राधिकरण अलग-अलग स्तर पर डेटा तैयार कर रहा है, जिसे ऑनलाइन किया जाएगा। आने वाले समय में जो भूमाफिया घोषित होंगे, उनके नाम भी प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे।

Dec 09, 2025 01:45 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
अवैध निर्माण को लेकर नोएडा प्राधिकरण अलग-अलग स्तर पर डेटा तैयार कर रहा है, जिसे ऑनलाइन किया जाएगा। आने वाले समय में जो भूमाफिया घोषित होंगे, उनके नाम भी प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। अधिकारियों का दावा है कि डेटा ऑनलाइन होने से लोग ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में अवैध निर्माण की स्थिति को लेकर एक डेटा तैयार किया जाएगा। इसमें वर्तमान समय में हो रखे अवैध निर्माण स्थिति, कौन सा खसरा नंबर है, जमीन पर हो रखे निर्माण की फोटो, कितना निर्माण हो चुका है। संबंधित जमीन का प्राधिकरण में लैंड यूज क्या है। दूसरा डेटा अवैध निर्माण ध्वस्त करने से संबंधित रहेगा। यहां चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ये जमीन प्राधिकरण की है। इन दोनों तरह के डेटा को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि लोग जमीन खरीद-फरोख्त में ठगी का शिकार होने से बच सकेंगे।

नोएडा में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण हो चुका है। सलारपुर, हाजीपुर और बरौला में ही काफी संख्या में ऊंची इमारतें बन चुकी हैं जिसमें रिहायशी से लेकर व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। नोएडा प्राधिकरण संबंधित इमारतों पर लगातार नोटिस चस्पा कर रहा है, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

भू-माफियों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे

सलारपुर सहित कई जगह 30 से अधिक लोगों को भूमाफिया घोषित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने डीएम को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक संबंधित लोगों को भूमाफिया घोषित नहीं किया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि भूमाफिया घोषित होते ही संबंधित लोगों के नाम प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पुराने समय में जो भूमाफिया घोषित हो चुके हैं, उनके नाम जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे।

