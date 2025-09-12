पड़ताल: नोएडा में खूब बन रहीं अवैध इमारतें, कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति

नोएडा के सालारपुर, हाजीपुर, भंगेल और बरौला जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में अवैध इमारतें बन गई हैं, जिनमें अवैध फ्लैट भी बेचे जा रहे हैं। प्राधिकरण ने इन इमारतों को ध्वस्त करने और निर्माण करने वालों को भूमाफिया घोषित करने का दावा किया है।

नोएडा के सालारपुर, हाजीपुर, भंगेल और बरौला में बड़ी संख्या में अवैध इमारतें खड़ी हो गई हैं। अवैध तरीके से फ्लैट की बिक्री भी की जा रही। प्राधिकरण और प्रशासन के अधिकारी इन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे।

प्राधिकरण का दावा है कि अवैध इमारतों पर कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किए गए हैं। विज्ञापन भी प्रकाशित करा रहे। साथ ही पुलिस और प्रशासन को रिपोर्ट भी भेजी है। जल्द ही अवैध निर्माण करने वालों को भूमाफिया घोषित कर इन इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल, महर्षि आश्रम के पास बीते दो वर्षों में एक नई शाहबेरी का निर्माण हो चुका है। यहां बड़ी संख्या में इमारत बनाकर अवैध रूप से फ्लैटों की बिक्री की जा रही है। इनमें से अधिकांश इमारतों का निर्माण मानकों का उल्लंघन करके किया गया है। अधिकतर इमारतें आपस में सटी हैं। इससे भविष्य में हादसा होने की संभावना है। हालांकि, इन इमारतों को ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण की टीमें कई बार गई, हर बार वह उन्हें ध्वस्त किए बिना ही बैरंग लौटना पड़ा। इतना ही नहीं जिस इमारत में प्राधिकरण के दो अधिकारियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था, उस इमारत के खिलाफ भी अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है और यह इमारत भी लगभग पूरी तैयार है। इसके अलावा क्षेत्र में 60 से अधिक अवैध इमारतों का निर्माण हो चुका है।

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इन इमारतों के खिलाफ बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण का अभियान चलाकर उन्हें गिराया जाएगा। इमारतों में पानी का बोरवेल ना हो और ना ही वहां पर बिजली का कनेक्शन दिया जाए। इसके लिए वह विद्युत निगम और प्रशासन के अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं। इनका निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और उन्हें भूमाफिया घोषित कराने की भी प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही इनके खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मौके पर प्राधिकरण के अधिकारियों की एक बड़ी टीम को भी तैनात किया गया है, जिससे वहां पर अब किसी तरह का कोई अवैध निर्माण न होने पाए। प्राधिकरण ने इन इमारतों पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही वहां पर चेतावनी के बोर्ड भी लगवाए हैं।