नोएडा के घर में कोबरा का खौफ, 52 घंटे दूसरी मंजिल पर रहने को मजबूर रहे लोग

नोएडा के सेक्टर-51 में एक घर की फॉल्स सीलिंग में घुसे 5 फीट लंबे कोबरा को 52 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। वन विभाग की टीम ने सपेरे की मदद से सांप को पकड़ा, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाFri, 12 Sep 2025 07:46 AM
नोएडा के सेक्टर-51 के घर की फॉल्स सीलिंग में घुसा कोबरा 52 घंटे में बाहर निकाला जा सका। इस दौरान परिवार के सदस्यों को घर की दूसरी मंजिल पर रहना पड़ा। वन विभाग के अफसरों ने बताया कि गुरुवार को कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया।

सेक्टर-51 के मकान नंबर डी-152 में चमन मावी परिवार के साथ रहते हैं। वह ठेकेदार हैं। परिवार में पत्नी वर्षा मावी, माता-पिता और बेटा हैं। वर्षा मावी ने बताया कि उनके घर के आसपास कई भूखंड खाली हैं और उनमें झाड़ियां हैं। कूड़े का ढेर भी लगा है। आठ सितंबर सोमवार को घर के भूतल पर पांच फीट लंबा कोबरा नजर आया और गायब हो गया। घरेलू सहायिकों ने मंगलवार सुबह पहली मंजिल की रसोई की फॉल्स सीलिंग के शीशे में कोबरा को देखा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दिन में वन विभाग का कर्मचारी आया, लेकिन कोबरा को नहीं निकाल सका। शाम को फिर वन विभाग से कोबरा को निकालने की गुहार लगाई गई, परंतु कामयाबी नहीं मिली।

वन विभाग ने बुधवार को कोबरा को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद सपेरे का सहारा लिया गया। उसने फॉल्स सीलिंग में दवा छिड़की। इसके कुछ घंटे बाद कोबरा चिमनी के पास से निकलने का प्रयास करने लगा।

वन विभाग के कर्मचारी वीडियो बनाने लगे। इससे कोबरा फिर फॉल्स सीलिंग में चल गया। इसके बाद कर्मचारियों को दूर किया गया। फिर कोबरा चिमनी के पास निकला। वन विभाग की टीम ने शाम सात बजे कोबरा को पकड़ लिया। इसके बाद परिवार ने राहत महसूस की।

सपेरे को बुलाना पड़ा

मकान मालिक संजय मावी ने बताया कि कोबरा के डर की वजह से परिवार के सभी सदस्य तीन दिन घर की दूसरी मंजिल पर रहे। सपेरे को सांप को निकालने में पांच घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने खुशी से सपेरे को 5600 रुपये भेंट किए।

ऑनलाइन भोजन मंगाया

वर्षा मावी ने बताया कि घरेलू सहायक ज्यादा दहशत में थे। एक सहायक खाना बनाता रहा और दूसरा सहायक देखता रहता कि कहीं कोबरा न आ जाए। इस कारण ऑनलाइन भी भोजन मंगाया गया। कुछ सहायक डर की वजह से सो भी नहीं सके।