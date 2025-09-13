कमरे में शराब पीने से रोका तो भड़क गए बदमाश, होटल संचालक को लात-घूसों से पीटा

नोएडा के होशियारपुर गांव में होटल के कमरे में शराब पीने से रोकने पर कुछ युवकों ने होटल संचालक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

नोएडा के सेक्टर-52 के होशियारपुर गांव स्थित होटल के कमरे में शराब पीने और शोर करने से रोकने पर युवकों ने संचालक को घेरकर लात-घूसों से पीटा। इसके बाद सभी आरोपी कारों से भाग गए। पुलिस ने गुरुवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिझौड़ निवासी अंकित चौधरी ने पुलिस को बताया कि होशियारपुर गांव में उनका अंश नाम से होटल है। एक युवक ने बुधवार रात कमरा किराये पर लिया। उसके बाद आठ अन्य लोग उस कमरे में आ गए और शोर करने लगे। शोर सुनकर अंकित जब उस कमरे में गए तो सभी युवक शराब पी रहे थे।

अंकित ने कमरे में शराब पीने पर आपत्ति जाहिर की तो सभी युवक उसे गाली देने लगे। गाली-गलौज का विरोध करने पर युवक आग बबूला हो गए और सभी ने मिलकर अंकित को मारना शुरू कर दिया। युवकों ने संचालक को लात-घूसों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। होटल में मौजूद लोगों ने जब युवकों ने रोकना चाहा तो उनके साथ भी आरोपियों ने गाली-गलौज की।

हमले में होटल संचालक के सिर और हाथ के अलावा पीठ और कमर में चोटें आईं। आरोपियों ने अंकित का मोबाइल और सोने की चेन तोड़ दी। चेन के कुछ टुकड़े अब तक नहीं मिले। संचालक के मुताबिक उसके साथ मारपीट करने वालों में विकास यादव, मोंटी यादव, विकल यादव, सौरव यादव, राहुल यादव और विकास समेत दो अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को रवि यादव, पवन यादव, मोनू यादव और विकल यादव को गिरफ्तार कर लिया।