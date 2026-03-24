नोएडा में नवजात बच्ची को बेचने के मामले में अस्पताल सील, मालिक और 2 कर्मचारी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक निजी अस्पताल के मालिक और दो कर्मचारियों पर पांच दिन की बच्ची की बिक्री में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तथा मंगलवार को अस्पताल सील कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक निजी अस्पताल के मालिक और दो कर्मचारियों पर पांच दिन की बच्ची की बिक्री में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तथा मंगलवार को अस्पताल सील कर दिया गया। पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस की एक टीम ने अस्पताल के मालिक, एक सफाईकर्मी और ऑपरेशन थिएटर के एक तकनीशियन को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक नर्स और उसका पति फरार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने इन गिरफ्तारियों के बाद तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।
लाइसेंस सील, अस्पताल रद्द
जिला स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिसरख थाना क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल 'नवजीवन' का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। पुलिस ने बताया कि शनिवार को बिसरख थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(2) और 143(4) (मानव तस्करी) तथा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बच्ची को सुरक्षित बरामद किया गया
पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि अस्पताल के एक कर्मचारी ने नवजात बच्ची को गोद दिलाने के बहाने एक व्यक्ति से 2.6 लाख रुपये की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर मानव तस्करी रोधी इकाई और बिसरख थाने की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक, “अभियान के दौरान, शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया और बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के निर्देशों के अनुसार, बच्ची को साई कृपा आश्रय गृह को सौंप दिया गया।”
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अस्पताल की मालकिन यशिका गर्ग (33), सफाईकर्मी गजेंद्र सिंह (35) और ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन रणजीत सिंह (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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