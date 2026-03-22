2.60 लाख में 'डील' पक्की; नोएडा के अस्पताल में नवजात को बेचने की कोशिश, मालिक समेत 3 अरेस्ट
नोएडा के बिसरख थानाक्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में समय से पहले जन्मी बच्ची का करीब तीन लाख रुपये में सौदा करने का मामला सामने आया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने अस्पताल की संचालिका समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। सभी से पूछताछ की जा रही।
नोएडा के बिसरख थानाक्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में समय से पहले जन्मी बच्ची का करीब तीन लाख रुपये में सौदा करने का मामला सामने आया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने अस्पताल की संचालिका समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। सभी से पूछताछ की जा रही।
जानकारी के मुताबिक पांच दिन पहले अस्पताल में एक प्री-मैच्योर बच्ची का जन्म हुआ था। जन्म देने वाली मां नवजात को अस्पताल में ही छोड़कर चली गई। अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ने बच्ची की देखभाल करने के बजाय उसे बेचने की योजना बनाई। नर्स ने इस काम में अपने पति को भी शामिल कर लिया। पति ने बच्ची के लिए खरीदार ढूंढ़ना शुरू किया और कई लोगों से संपर्क किया। कुछ व्हाट्सऐप ग्रुप में भी बच्ची को गोद देने के नाम पर मैसेज भेजे गए। इसी दौरान शहर की एक सोसाइटी में रहने वाले एक दंपती की नजर इस मैसेज पर पड़ी। उन्होंने बच्ची को गोद लेने की इच्छा जताई और नर्स के पति से संपर्क किया।
कैसे हुआ मामले का खुलासा
बातचीत शुरू हुई और बच्ची की कीमत तय की जाने लगी। पहले यह सौदा तीन लाख रुपये से शुरू हुआ, लेकिन बाद में दो लाख 60 हजार रुपये पर बात तय हो गई। इसी बीच दंपती और सौदा कराने वाले के बीच कुछ कहासुनी हो गई। शायद यही विवाद उस बच्ची के लिए एक उम्मीद बन गया। दंपती ने पूरे मामले की जानकारी चाइल्ड और महिला हेल्पलाइन को दे दी। इसके बाद मामला तुरंत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तक पहुंचा। एएचटीयू की टीम ने बिना देर किए जाल बिछाया और मौके पर पहुंचकर अस्पताल की संचालिका समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। नवजात को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया।
बच्ची की मां से संपर्क नहीं हुआ
जानकारी के मुताबिक, बच्ची को जन्म देने वाली मां से पुलिस का अब तक संपर्क नहीं हो सका है। उसका पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे। हिरासत में लिए गए लोगों से भी पूछताछ की जा रही। जन्म के बाद भी बच्ची को अस्पताल में क्यों छोड़ा गया, इसका पता लगाया जा रहा। वहीं, जो भी घटना के बारे में सुन रहा है, वह सन्न रह जा रहा है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने बच्ची को गोद लेने की भी इच्छा जाहिर की है।
नवजात बच्ची अब स्वस्थ
नवजात बच्ची स्वस्थ है और डॉक्टरों की निगरानी में है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बच्ची को फिलहाल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं से उसके आगे के पालन-पोषण और गोद देने की कानूनी प्रक्रिया होगी। बच्ची को किसी अधिकृत शिशु गृह या सरकारी देखरेख वाले केंद्र में रखा जाएगा, जहां उसकी पूरी देखभाल की जाएगी। कुछ समय पहले भी एक अस्पताल कर्मी द्वारा नवजात को बेचने की कोशिश का मामला सामने आया था, पुलिस ने कार्रवाई कर बच्चे को बचाया था।
नर्स की तलाश जारी
बताया जा रहा है कि पुलिस को मामले की जानकारी होने का पता चलते ही आरोपी नर्स फरार हो गई। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। अस्पताल में इस प्रकार का मामला पहले सामने आया है या नहीं, पुलिस इसकी भी जानकारी जुटा रही। नर्स की गिरफ्तारी के बाद मामले में अहम जानकारी मिलने की संभावना है।
कहीं कोई गिरोह तो नहीं
करीब ढाई साल पहले सेक्टर-18 बाजार से दीपावली के आसपास फिरोजाबाद के रहने वाले व्यक्ति का नौ महीने का बच्चा चोरी हो गया था। उसकी बरामदगी अब तक नहीं हो पाई है। इससे पहले भी नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोग यह आशंका जता रहे कि शहर में बच्चा चोरी का कोई संगठित गिरोह तो नहीं है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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