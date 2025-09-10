नोएडा के घर में फॉल्स सीलिंग में रेंगने लगा सांप, VIDEO देख आप भी हो जाएंगे हैरान

नोएडा के सेक्टर-51 स्थित एक घर की फॉल्स सीलिंग में मंगलवार की सुबह सांप घुस गया। मकान मालिक ने आरडब्ल्यूए और वन विभाग से सांप को निकालने की मांग की। देर रात तक सांप नहीं निकाला जा सका था।सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

सेक्टर के डी-152 मकान में चमन मावी परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी वर्षा मावी ने बताया कि उनके घर के आसपास कई भूखंड खाली हैं, जिनमें झांड़ियां उगी हुई हैं। इसके अलावा कूड़े का ढेर लगा है। सोमवार दोपहर तीन बजे घर के भूतल पर खाली परिसर में सांप नजर आया। कुछ देर बाद वह गायब हो गया। परिवार के सदस्यों ने सोचा कि सांप निकल गया होगा। घरेलू सहायिकों ने मंगलवार सुबह रसोई की फॉल्स सीलिंग के शीशे की लाइट पर सांप को देखा और सूचना दी। सांप के रेंगने का वीडिया बनाया। इसके बाद आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और वन विभाग से सांप को निकलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि मंगलवार दिन में वन विभाग की तरफ से एक व्यक्ति आया, लेकिन वह सांप को नहीं निकाल सका।