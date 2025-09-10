noida home ceiling snake fear viral video नोएडा के घर में फॉल्स सीलिंग में रेंगने लगा सांप, VIDEO देख आप भी हो जाएंगे हैरान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida home ceiling snake fear viral video

नोएडा के घर में फॉल्स सीलिंग में रेंगने लगा सांप, VIDEO देख आप भी हो जाएंगे हैरान

नोएडा के सेक्टर 51 में एक घर की फॉल्स सीलिंग में सांप घुस जाने से परिवार में दहशत फैल गई, जिसकी सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम देर रात तक उसे नहीं निकाल पाई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 10 Sep 2025 08:11 AM
share Share
Follow Us on
नोएडा के घर में फॉल्स सीलिंग में रेंगने लगा सांप, VIDEO देख आप भी हो जाएंगे हैरान

नोएडा के सेक्टर-51 स्थित एक घर की फॉल्स सीलिंग में मंगलवार की सुबह सांप घुस गया। मकान मालिक ने आरडब्ल्यूए और वन विभाग से सांप को निकालने की मांग की। देर रात तक सांप नहीं निकाला जा सका था।सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

सेक्टर के डी-152 मकान में चमन मावी परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी वर्षा मावी ने बताया कि उनके घर के आसपास कई भूखंड खाली हैं, जिनमें झांड़ियां उगी हुई हैं। इसके अलावा कूड़े का ढेर लगा है। सोमवार दोपहर तीन बजे घर के भूतल पर खाली परिसर में सांप नजर आया। कुछ देर बाद वह गायब हो गया। परिवार के सदस्यों ने सोचा कि सांप निकल गया होगा। घरेलू सहायिकों ने मंगलवार सुबह रसोई की फॉल्स सीलिंग के शीशे की लाइट पर सांप को देखा और सूचना दी। सांप के रेंगने का वीडिया बनाया। इसके बाद आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और वन विभाग से सांप को निकलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि मंगलवार दिन में वन विभाग की तरफ से एक व्यक्ति आया, लेकिन वह सांप को नहीं निकाल सका।

आरडब्ल्यूए महासचिव संजीव कुमार ने कहा कि फॉल्स सीलिंग से सांप को निकालना मुश्किल हो रहा है। सांप को निकलाने का प्रयास किया गया, परंतु सफलता नहीं मिली।

गौतमबुद्ध नगर के जिला वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सांप को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फॉल्स सीलिंग में सांप के होने की वजह से इस काम में परेशानी आ रही है।