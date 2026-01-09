नोएडा में तेजी से गिर रहा भूजल, एक साल के भीतर 9 फीट गिरा; ग्रेनो में कैसे हालात?

संक्षेप: नोएडा में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और पिछले नौ वर्षों में यह करीब 20 फीट नीचे चला गया है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक साल में इसमें नौ फीट की भारी गिरावट दर्ज की गई। ग्रेनो में कैसे हालात?

नोएडा में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यहां नौ वर्षों में भूजल 6.22 मीटर (20.41 फीट) तक नीचे आया है। पिछले एक वर्ष में भूजल के स्तर में नौ फीट तक गिरावट दर्ज हुई। इसका कारण बारिश के पानी संचय न होना बताया गया है। ग्रेनो के भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव जारी है। जिला प्रशासन की ओर से जारी नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में मानसून के पहले नोएडा का भूजल स्तर एक वर्ष में करीब तीन मीटर (नौ फीट) तक तेजी से नीचे गिरा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

2023 के बाद दूसरी बार सबसे बड़ी गिरावट बीते वर्ष तेज बारिश और जिले में बने बाढ़ जैसे हालात से मानसून के बाद भूजल के स्तर में मामूली इजाफा हुआ, जो नाकाफी रहा। वर्ष 2023 के बाद यह दूसरी बार सबसे बड़ी गिरावट रही। इससे पहले अधिकतम एक या दो मीटर तक ही भूजल में गिरावट दर्ज होती थी। बीते नौ वर्षों में नोएडा का भूजल स्तर मानसून के पहले 25.78 मीटर (84.54 फीट) पर पहुंचा, जबकि वर्ष 2017 में यह 19.56 मीटर (64.17 फीट) था।

क्यों बिगड़ रहे हालात? नोटिस भेजे जाएंगे बारिश का पानी न बचाने से हालात बिगड़ रहे हैं। सेक्टर, सोसाइटियों और बिल्डर परियोजनाओं में 95 प्रतिशत जल संचय प्रणाली खराब हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट भूगर्भ जल विभाग के विश्वजीत सिंह ने कहा कि नोएडा में बारिश के पानी का संचयन नहीं हो पा रहा। इस कारण भूजल स्तर गिरा। वहीं, भूजल का निर्माण कार्यों में इस्तेमाल करने पर कई बिल्डर परियोजना पर जुर्माना लगाया जाता है। वाटर रिचार्ज न करने वाली परियोजनाओं को नोटिस भेजे जाएंगे।

ग्रेटर नोएडा में उतार-चढ़ाव जारी

ग्रेटर नोएडा में भूजल स्तर की बात करें तो यहां मामूली उतार-चढ़ाव जारी है। यहां का भूजल स्तर मानसून के पहले 13.52 मीटर (44.36 फीट) और मानसून के बाद 13.33 मीटर (43.73 फीट) दर्ज किया गया। वहीं, पहले से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की हालत अब भी खराब है।

बिसरख में मानसून के बाद भी गिरावट

बिसरख ब्लॉक में इस बार भारी बारिश के बावजूद भूजल में दो मीटर की गिरावट आई। बिसरख ब्लॉक में मानसून से पहले 15.75 मीटर और मानसून के बाद 17 मीटर भूजल दर्ज किया गया। हालांकि, दादरी और दनकौर में पांच से सात मीटर पर भूजल रहा। यहां मामूली सुधार है।

जेवर में कैसे हालात? बात करें जेवर की तो यहां तेजी से भूजल गिरना शुरू हो गया है। अब तक सात मीटर पर रहने वाला भूजल स्तर अब 10 मीटर तक पहुंच गया। इसका कारण जेवर में बस रहा नया शहर है। यहां कई ग्रुप हाउसिंग समेत अन्य परियोजनाएं चल रही हैं। बिल्डर भूजल का निर्माण कार्य में इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। इसके लिए एसटीपी के पानी की व्यवस्था के नियम है।