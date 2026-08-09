नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच जाम मुक्त सफर के लिए लोगों को एक नए रोड की सौगात मिल सकती है। यह सड़क एलजी गोलचक्कर से नोएडा के सेक्टर 146-147 को सीधे जोड़ेगी। इस रोड को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले खोलने की योजना है।

ग्रेटर नोएडा के एलजी गोलचक्कर से नोएडा के सेक्टर 146-147 को सीधे जोड़ने वाला रास्ता अगले महीने आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले खोलने की तैयारी है। हालांकि, इसमें दो बड़ी बाधा हिंडन के बांध पर सड़क का निर्माण और हाईटेंशन लाइन को ऊंचा करने की हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास तेज कर दिया है।

ट्रेड शो में आ सकते हैं 50 हजार से अधिक लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच नया रास्ता खुलने से परी चौक और सूरजपुर घंटाघर चौक पर जाम से बड़ी राहत मिल जाएगी। ट्रेड शो के दौरान 50 हजार से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। विदेशी मेहमानों के साथ अतिमहत्वपूर्ण लोग भी ट्रेड शो में आएंगे। ऐसे में प्राधिकरण के परियोजना विभाग का लक्ष्य है कि इस नई सड़क को 25 सितंबर से पहले चालू कर दिया जाए। हिंडन पर पुल बनकर तैयार है। नोएडा प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में सड़क का काम भी पूरा लिया है।

बिजली की हाईटेशन लाइन होगी ऊंची वहीं, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पुल को जोड़ने के लिए लगभग 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 25 मीटर लंबी सड़क बांध पर बनानी है। इसके लिए सिंचाई से अनुमति लेने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है। साथ ही परियोजना के रास्ते में आ रही बिजली की हाईटेशन लाइन को भी पुस्ते के पास ऊंचा किया जाना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) को धनराशि जारी की जा चुकी है। परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक 25 सितंबर से पहले सड़क का काम पूरा कर आवागमन के लिए चालू करने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रयास तेज कर दिया गया है।

हिंडन पुल से जुड़ेगी सड़क हिंडन पुस्ता के उस पार कुल 700 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। यह सड़क हिंडन पर बने पुल से जुड़ेगी। इस परियोजना पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 25 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। दोनों शहरों के बीच आवाजाही के लिए फिलहाल नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे प्रमुख मार्ग है। इसके अलावा डीएससी मार्ग और ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में पर्थला मार्ग से भी लोग रोजाना आवागमन करते हैं। इन मार्गों पर वाहनों का दबाव बना रहता है, जिससे कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है। साथ ही परियोजना के रास्ते में आ रही बिजली की हाईटेशन लाइन को भी पुस्ते के पास ऊंचा किया जाना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को धनराशि जारी की जा चुकी है।