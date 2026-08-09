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काम की बात: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच बन रहा नया रोड कब खुलेगा? परी चौक-सूरजपुर तक घटेगा जाम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच जाम मुक्त सफर के लिए लोगों को एक नए रोड की सौगात मिल सकती है। यह सड़क एलजी गोलचक्कर से नोएडा के सेक्टर 146-147 को सीधे जोड़ेगी। इस रोड को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले खोलने की योजना है। 

Road Construction Representative image
सड़क निर्माण प्रतीकात्मक तस्वीर

ग्रेटर नोएडा के एलजी गोलचक्कर से नोएडा के सेक्टर 146-147 को सीधे जोड़ने वाला रास्ता अगले महीने आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले खोलने की तैयारी है। हालांकि, इसमें दो बड़ी बाधा हिंडन के बांध पर सड़क का निर्माण और हाईटेंशन लाइन को ऊंचा करने की हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास तेज कर दिया है।

ट्रेड शो में आ सकते हैं 50 हजार से अधिक लोग

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच नया रास्ता खुलने से परी चौक और सूरजपुर घंटाघर चौक पर जाम से बड़ी राहत मिल जाएगी। ट्रेड शो के दौरान 50 हजार से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। विदेशी मेहमानों के साथ अतिमहत्वपूर्ण लोग भी ट्रेड शो में आएंगे। ऐसे में प्राधिकरण के परियोजना विभाग का लक्ष्य है कि इस नई सड़क को 25 सितंबर से पहले चालू कर दिया जाए। हिंडन पर पुल बनकर तैयार है। नोएडा प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में सड़क का काम भी पूरा लिया है।

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बिजली की हाईटेशन लाइन होगी ऊंची

वहीं, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पुल को जोड़ने के लिए लगभग 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 25 मीटर लंबी सड़क बांध पर बनानी है। इसके लिए सिंचाई से अनुमति लेने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है। साथ ही परियोजना के रास्ते में आ रही बिजली की हाईटेशन लाइन को भी पुस्ते के पास ऊंचा किया जाना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) को धनराशि जारी की जा चुकी है। परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक 25 सितंबर से पहले सड़क का काम पूरा कर आवागमन के लिए चालू करने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रयास तेज कर दिया गया है।

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हिंडन पुल से जुड़ेगी सड़क

हिंडन पुस्ता के उस पार कुल 700 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। यह सड़क हिंडन पर बने पुल से जुड़ेगी। इस परियोजना पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 25 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। दोनों शहरों के बीच आवाजाही के लिए फिलहाल नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे प्रमुख मार्ग है। इसके अलावा डीएससी मार्ग और ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में पर्थला मार्ग से भी लोग रोजाना आवागमन करते हैं। इन मार्गों पर वाहनों का दबाव बना रहता है, जिससे कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है। साथ ही परियोजना के रास्ते में आ रही बिजली की हाईटेशन लाइन को भी पुस्ते के पास ऊंचा किया जाना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को धनराशि जारी की जा चुकी है।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा, ''नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सुगम आवागमन के लिए एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। अगले महीने आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले सड़क का काम पूरा कर वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इससे परी चौक और सूरजपुर घंटाघर चौक पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। एलजी गोलचक्कर से नोएडा सीधे जुड़ जाएगा।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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