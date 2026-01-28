नोएडा-ग्रेनो के बीच नया मार्ग जल्द होगा शुरू, हिंडन पुल का 50 फीसदी काम पूरा

संक्षेप: नोएडा के सेक्टर-146/147 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 को जोड़ने वाले नए हिंडन पुल का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूरा हो गया है। अगले छह महीनों में इस वैकल्पिक मार्ग के शुरू होने से परी चौक पर वाहनों का दबाव कम होगा और दोनों शहरों के बीच सफर आसान हो जाएगा।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच निर्माणाधीन नए मार्ग को जल्द शुरू करने की तैयारी है। इस परियोजना का 50 फीसदी काम पूरा हो चुका है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने मंगलवार को हिंडन पर बन रहे पुल का जायजा लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हिंडन पर बन रहा पुल नोएडा-ग्रेनो के बीच आवागमन को और आसान बनाने के लिए नॉलेज पार्क-3 से नोएडा सेक्टर-146/147 के बीच हिंडन पर पुल बन रहा है। इसके दोनों तरफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है।

24 करोड़ रुपये हो रहे खर्च अधिकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा की तरफ संपर्क मार्ग की लंबाई लगभग एक किलोमीटर है, जिसे बनाने में लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। प्राधिकरण इसे शीघ्र बनाने के लिए प्रयासरत है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने मंगलवार को निर्माणाधीन सड़क का जायजा लिया और इस कार्य को देख रहे वर्क सर्किल-5 की टीम को समय से पूरा कराने के निर्देश दिए।