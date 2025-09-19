noida greater noida mobility plan stalled tender issue transportation western up नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 50 साल के मोबिलिटी प्लान पर ब्रेक, टेंडर में फंसा मामला, Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक परिवहन सुधारने और पश्चिमी यूपी के जिलों को जोड़ने वाला 50 वर्षीय 'रीजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान' टेंडर में सिर्फ एक ही एजेंसी के आवेदन करने के कारण फाइलों में कैद हो गया है, जिससे क्षेत्र में जाम से राहत देने की कवायद ठंडे बस्ते में चली गई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाFri, 19 Sep 2025 07:50 AM
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देने में तीनों प्राधिकरण नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना के क्षेत्र को पश्चिमी यूपी के जिलों से जोड़ते हुए रीजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी फाइलों में कैद है। इस योजना में एक बिंदु बेहतर परिवहन सुविधा देना भी शामिल है।

नोएडा प्राधिकरण ने रीजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करने के लिए पिछले साल करीब तीन बार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी की। हर बार टेंडर में सिर्फ एक ही एजेंसी आवेदन कर रही थी। दूसरी कोई एजेंसी आगे नहीं आई। जो एजेंसी बार-बार आवेदन कर रही थी, उसे सिर्फ एक जिले का इस तरह की योजना तैयार करने का अनुभव था। प्राधिकरण चाहता था कि वह एजेंसी आगे आए, जो एक साथ 6-7 साल जिलों को जोड़ते हुए योजना तैयार कर सके। ऐसे में फिलहाल रीजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

नए नोएडा को जोड़ने का निर्णय लिया था

वर्ष 2025 की शुरुआत में रीजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान में नए नोएडा को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया। पिछले साल इस योजना को लेकर जिले के तीनों प्राधिकरण अधिकारियों की एक बैठक हुई। उसमें कुछ सुझाव आए थे। इसके बाद सभी सुझावों को लेते हुए एक रिपोर्ट बनाई जानी थी। इसमें एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भी सुझाव देने के लिए शामिल किया था, लेकिन उसके सुझाव नहीं आए। स्टेक होल्डर के साथ प्राधिकरण की बैठक भी नहीं हो सकी।

सुझाव मांगे जाएंगे

मोबिलिटी प्लान आगामी 50 साल को देखते हुए तैयार किया जाएगा। इसमें चार स्थानों के अधिकारी और सलाहकार एजेंसी सिर्फ इस बात पर अध्ययन करेंगे कि इस रीजन को कैसे जाम मुक्त बनाया जाए। जितने भी सुझाव आएंगे, उनको एजेंसी प्लान में शामिल करेगी।

सभी जिलों और प्राधिकरण लागू होगा : नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि इस रीजनल प्लान का एक आशय पश्चिमी यूपी में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना भी है। चयन होने वाली सलाहकार एजेंसी का प्लान प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना को सभी जिले और प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र में लागू करेंगे। इसमें सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने से लेकर नए फ्लाईओवर, बॉटलनेक और ट्रांसपोटेशन को ध्यान में रखा जाएगा। मास्टर प्लान 2031 तक शहर में जो भी मोबिलिटी प्लान होगा, उसे लागू किया जाएगा। इस रीजनल प्लान में गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर को जोड़ा जाना है। स्थानीय स्तर पर भी कई मोबिलिटी प्लान है। सलाहकार एजेंसी इन क्षेत्रीय प्लान का अध्ययन करेगी और उसमें दिए गए बेहतर प्लान या सुझाव को वो अपनी डीपीआर में शामिल करेगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा जाएगा।

जिले के लोगों को जाम से बचाने के लिए कवायद

1. सलाहकार कंपनी तीनों शहर के प्राधिकरण के नियोजन विभाग से बात करेगी और निरीक्षण करके शहरी और ग्रामीण इलाकों की लोकेशन, लैंड, रोड नेटवर्क आदि की जानकारी जुटाएगी।

2. पंजीकृत वाहन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अर्बन ट्रांसपोर्ट नियम, रीजनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय और प्रदेश के नियम, सड़क हादसे, लैंड यूज और नक्शे के डाटा का विश्लेषण कर रिपोर्ट बनेगी।

3. इसके बाद एक प्राथमिक सर्वे प्लान तैयार किया जाएगा। इसके बाद हितधारक , पब्लिक और अन्य लोगों से इस सर्वे प्लान पर बातचीत की जाएगी।

4. डिटेल सर्वे में इमारतों की संख्या, ट्रैफिक, सड़क पर गति, पार्किंग, पैदल आदमियों का डाटा लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये समय, लागत और सुरक्षा के लिहाज से तैयार की जाएगी।

5. एक प्वाइंट प्रदूषण से संबंधित भी होगा। इसके लिए डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और इलेक्ट्रिक का आंकडा लेकर ये जांचा जाएगा कि प्लान के अनुसार इसका असर कम होगा या बढ़ेगा।

6. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में ई-बसें चलनी प्रस्तावित हैं। इसे मोबिलिटी प्लान में भी शामिल किया जाएगा। इस सेवा के लिए एडमिन ब्लॉक, चार्जिंग स्टेशन, डिपो, वर्कशॉप की जरूरत होगी।

7. रोड नेटवर्क, इंटर कनेक्टिविटी, पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पेरा ट्रांजिस्ट सिस्टम, सड़कों पर ट्रैफिक का भार, ट्रैफिक सेफ्टी पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा।

8. ये फाइनल ड्राफ्ट सलाहकर एजेंसी गठित की गई समिति के सामने रखेगी। बोर्ड से मंजूर होने पर इस पर काम शुरू किया जाएगा। इस योजना का मकसद लोगों को जाम से बचाना है।