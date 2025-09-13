नोएडा-ग्रेटर नोएडा में नई मेट्रो लाइन का इंतजार, सालों से फाइलों में अटकी योजना

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच नई मेट्रो लाइनें सात-आठ साल से लंबित हैं, जिससे लाखों लोगों को परिवहन में परेशानी हो रही है और इन शहरों के तेजी से हो रहे विस्तार के बावजूद कनेक्टिविटी का अभाव है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा शहर का अधिकांश हिस्सा बस चुका है। इन दोनों शहरों के बीच रोजाना लाखों लोग नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और कामकाज के लिए आते-जाते हैं। इन लोगों के लिए इन दोनों शहरों के बीच सिर्फ एक रूट पर ही मेट्रो चल रही है। वह भी उस रूट पर जहां सवारियों की संख्या अधिक नहीं है। जिन रूट पर सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर मेट्रो चलाने के लिए योजना सात-आठ साल से फाइलों में घूम रही है।

नोएडा को ग्रेनो से मुख्यत: चार रास्ते जोड़ते हैं। इनमें नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से ग्रेटर नोएडा के परी चौक, नोएडा के सेक्टर-37 से सूरजपुर, नोएडा के सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा के सेक्टर-51 से फेज टू होते हुए परी चौक समेत ग्रेनो के आगे का हिस्सा आता है। इस समय नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन तक मेट्रो चल रही है। इसके अलावा नोएडा से ग्रेनो के बीच किसी रूट पर मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है। लोग निजी बसों, प्राइवेट कैब, रेपिडो के भरोसे रहते हैं। लोगों का कहना है कि जिस तेजी से नोएडा व ग्रेटर नोएडा का विस्तार हो रहा है, उसी रफ्तार से यहां पर जल्द दोनों नए रूट पर मेट्रो चलाए जाने की जरुरत है। ग्रेनो वेस्ट में किसान चौक से एक मूर्ति के बीच काी सोसाइटियां बन रही हैं, जिनमें लाखों लोग रहने आएंगे।

बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक भी बढ़ती जा रही मांग ग्रेनो एक्सप्रेसवे के आसपास सेक्टर, सोसाइटी और गांवों में लाखों लोग रह रहे हैं। यहां काफी कंपनियां भी खुल चुकी हैं, जिनमें दिल्ली-एनसीआर से लोग कामकाज के लिए आते हैं। इस रूट पर बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक मेट्रो चलनी प्रस्तावित है। इस रूट पर मेट्रो चलाने की योजना करीब पांच-छह साल पहले बनाई गई थी। इस रूट की डीपीआर को पिछले साल दिसंबर में यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार के पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने अगस्त में इस रूट को मंजूरी दे दी थी। अब कैबिनेट ने मंजूरी होनी बाकी है। नोएडा में सेक्टर-38ए में बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। यहां से दिल्ली के दो अलग-अलग लाइन के लिए ब्लू और मजेंटा लाइन पर मेट्रो चलती है।