नोएडा-ग्रेनो में खूंखार कुत्तों के लिए होंगे तगड़े इंतजाम, यहां नहीं दे सकेंगे भोजन

गौतमबुद्धनगर जिले में खूंखार और बीमार कुत्तों की समस्या का समाधान करने की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों ही शहरों के प्राधिकरण की ओर से इस बारे में तगड़े इंतजाम किए जाएंगे। योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर निविदा जारी कर दी गई है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नोएडा/ग्रेटर नोएडाSat, 23 Aug 2025 07:00 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लावारिस कुत्तों की समस्या का समाधान करने की तैयारी शुरू हो गई है। गौतमबुद्धनगर जिले में खूंखार और बीमार कुत्तों के लिए पांच शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इनमें दो नोएडा और तीन ग्रेटर नोएडा में होंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए एक और केंद्र भी बनाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पांच शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इसका प्रस्ताव बनाकर निविदा जारी कर दी गई है।

नोएडा-ग्रेनो में कितने कुत्ते?

बता दें कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रेटर नोएडा शहरी क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की संख्या लगभग 20 हजार है। ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर यह आंकड़ा 50 हजार से अधिक पहुंच जाएगा। वहीं, नोएडा के शहरी क्षेत्र में अनुमान के मुताबिक 40 हजार और देहात क्षेत्रों में 60 हजार कुत्ते हैं।

सार्वजनिक स्थान पर भोजन देने पर रोक

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के निर्देशों के मुताबिक पशु प्रेमी लावारिस कुत्तों को सोसाइटी के मुख्य द्वार, सीढ़ियों, खेल के मैदान आदि सार्वजनिक स्थानों पर भोजन नहीं खिला सकेंगे। प्राधिकरण ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर आरडब्ल्यूए और एओए से सोसाइटी परिसर में लावारिस कुत्तों की संख्या, खाना खिलाने के लिए चिह्नित स्थान समेत विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

खूंखार कुत्तों को उठाया जाएगा

नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा लोगों को काटा जा रहा है, उनमें टीमें भेजकर खूंखार कुत्तों को उठाया जाएगा। कुत्तों को 15 दिनों तक शेल्टर होम में रखकर उनके आक्रामक व्यवहार को शांत किया जाएगा।

नसबंदी केंद्र के लिए जगह की तलाश

वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक स्वास्थ्य आरके भारती ने कहा- लावारिस कुत्तों के लिए तीन शेल्टर होम बनाने की तैयारी है। इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। नसबंदी और टीकाकरण केंद्र की संख्या एक से बढ़ाकर दो की जाएगी। नसबंदी केंद्र बनाने के लिए जगह की तलाश की जा रही है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहले से नियम

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों के संबंध में शुक्रवार को जो नया आदेश दिया, वह व्यवस्था नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहले से लागू है। नसबंदी और टीकाकरण के बाद लावारिस कुत्तों को उसी स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जहां से उन्हें उठाया गया था।

क्या कहते हैं ग्रेनो के आंकड़े?

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में पिछले दो से तीन सालों से लावारिस कुत्तों के लिए नसबंदी की व्यवस्था लागू है। प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक पांच हजार से अधिक लावारिस कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा चुका है।

नोएडा में 8169 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर स्वर्णनगरी में एक नसबंदी और टीकाकरण केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 15 कुत्तों की नसबंदी करने की है। इसका संचालन एक एनजीओ कर रही है। अधिकारी के मुताबिक एक और नसबंदी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ जमीन की तलाश की जा रही है। वहीं, नोएडा में 8169 कुत्तों का पंजीकरण किया जा चुका है।