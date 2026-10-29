नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 32 स्कूलों में 30 Oct को नहीं होगी पढ़ाई, पूरी लिस्ट यहां देखें
गाजियाबाद के स्कूल-कॉलेजों में कल 30 अक्टूबर को पढ़ाई-लिखाई नहीं होगी। इस तरह के आदेश नोएड-ग्रेटर नोएडा के लिए भी जारी किए गए हैं। हालांकि गौतमबुद्धनगर से जुड़े 32 स्कूलों के लिए यह आदेश आए हैं।
गाजियाबाद के स्कूल-कॉलेजों में कल 30 अक्टूबर को पढ़ाई-लिखाई नहीं होगी। इस तरह के आदेश नोएड-ग्रेटर नोएडा के लिए भी जारी किए गए हैं। हालांकि गौतमबुद्धनगर से जुड़े 32 स्कूलों के लिए यह आदेश आए हैं। दरअसल, इसके पीछे की वजह कल होने वाली PET परीक्षा है। यह परीक्षा जिला के 32 परीक्षा केंद्रों पर होगी, जिन्हें यहां के स्कूलों में बनाया गया है। गौतमबुद्धनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह आदेश जारी करते हुए आदेश दिया है कि संबंधित स्कूलों में अवकाश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
PET परीक्षा के चलते आया छुट्टी का आदेश
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में बताया गया है कि 30 अक्टूबर को जिले के चिह्नित 32 परीक्षा केंद्रों पर PET की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके चलते इन परीक्षा केंद्रों से जुड़े विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी स्कूलों में छुट्टी नहीं, देखिए लिस्ट में शामिल नाम
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टी जिले के कुछ स्कूलों की होगी। उनकी सूचि आदेश में लगाई गई है। ऐसे स्कूलों की संख्या 32 है, जिन्हें परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसलिए इसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश नहीं माना जाना चाहिए। अभिभावक और छात्र अपने स्कूल से छुट्टी की पुष्टि कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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