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PM मोदी के लिए गाली गलौज करने वाली लड़की कहां हो गई ‘गायब’; पुलिस ने कहा- परेशान करने की कोई शिकायत नहीं

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनत टिप्पणी करने वाली लड़की नोएडा स्थित अपने आवास पर नहीं है। इस बीच पुलिस ने भी कहा है कि उन्हें परिवार को प्रताड़ित किए जाने से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली है। 

PM मोदी के लिए गाली गलौज करने वाली लड़की कहां हो गई ‘गायब’; पुलिस ने कहा- परेशान करने की कोई शिकायत नहीं
पीएम मोदी के लिए गाली गलौज करने वाली लड़की नोएडा स्थिति घर में नहीं है।

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाली गलौज करने वाली लड़की नोएडा स्थित अपने घर से गायब हो गई है। उसके साथ उसके माता-पिता भी घर नहीं है। इस बीच स्थानीय पुलिस ने कहा कि उन्हें परिवार को परेशान किए जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। सेक्टर 168 में उस हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और मेंटेनेंस स्टाफ ने पीटीआई को बताया कि वहां रहने वाली लड़की और उसकी मां घर पर नहीं थीं।

एक सिक्योरिटी गार्ड ने पीटीआई को बताया, वीडियो सामने आने के बाद से ही परिवार ने खुद को सबसे अलग-थलग कर लिया था और दिल्ली व नोएडा पुलिस के अधिकारी कुछ मौकों पर उनके घर आए थे। हालांकि, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस स्टाफ ने कहा कि उन्हें परिवार के मौजूदा ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

परिवार को परेशान करने की कोई जानकारी नहीं

परिवार के उत्पीड़न के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर या कहीं और परिवार को परेशान किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

अधिकारी ने बताया कि नोएडा पुलिस ने शिकायत मिलने के दिन ही ज़ीरो FIR दर्ज की थी और उसे दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। अधिकारी ने कहा, तब से परिवार हमारे संपर्क में नहीं है और न ही उन्होंने स्थानीय पुलिस के साथ कोई जानकारी या शिकायत दी है। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि परिवार कुछ समय के लिए फरीदाबाद में चला गया हो।

इससे पहले लड़की की मां ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी बेटी को माफ करने की अपील की थी।। मां ने कहा था कि परिवार ने कई बार माफी मांगी है और नाबालिग लड़की विरोध प्रदर्शन के दौरान बहकावे में आ गई थी। वहीं पीएम मोदी के वीडियो के बाद मां ने कहा था कि घटना के बाद लड़की को सार्वजनिक रूप से माफ करने के लिए वह प्रधानमंत्री की आभारी हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने उनकी बेटी को माफ कर नया जीवनदान दिया है।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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