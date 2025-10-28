Hindustan Hindi News
नोएडा में गे पार्टी को 9 ‘अनजान’ लड़कों ने किराये पर लिया था फ्लैट, 1 की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत

संक्षेप: नोएडा सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में रविवार सुबह आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से गिरकर 29 वर्षीय शुभम कुमार युवक की मौत का मामला उलझता जा रहा है। समलैंगिक पार्टी के लिए नौ युवकों ने यहां एक फ्लैट को एक रात के लिए किराये पर लिया था। ये सभी पहले कभी नहीं मिले थे।

Tue, 28 Oct 2025 06:34 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में रविवार सुबह आठवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट की बालकनी से गिरकर 29 वर्षीय शुभम कुमार युवक की मौत का मामला उलझता जा रहा है। नौ युवकों ने इस फ्लैट को समलैंगिक पार्टी करने के लिए एक रात के लिए किराये पर लिया था। ये सभी इससे पहले कभी नहीं मिले थे।

एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि मृतक के शव का सोमवार को पोस्टमॉर्टम हुआ। परिजन शव को गृह जनपद अलीगढ़ लेकर चले गए। वहीं, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस से करने की बात कही है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत का कारण एंटीमार्टम इंजरी आया है। उसके शरीर पर टकराने निशान मिले हैं।

पुलिस के मुताबिक फ्लैट में मिले दोनों युवकों से पूछताछ हो रही है। एक युवक ने बताया कि जिस समय घटना हुई फ्लैट पर सिर्फ तीन युवक थे। एक युवक घर जाने के लिए सामान पैक कर रहा था। दूसरा सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। जिस 29 वर्षीय शुभम कुमार की मौत हुई है, वह रविवार सुबह साढ़े छह बजे के करीब बालकनी में गया। कुछ देर तक वह बाहर देखता रहा। इसके बाद वह कुर्सी पर चढ़ा और नीचे छलांग लगा दी। अस्पताल म डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवकों का कहना है कि उनका एक दूसरे से पहले से परिचय नहीं था। ऐसा में उन्हें जानकारी नहीं है कि शुभम ने बालकनी से छलांग क्यों लगाई।

शुभम कुमार अलीगढ़ के हरदुआगंज का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक शुभम एक मेडिकल कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता था। शुभम को क्या परेशानी थी, इसको जानने के लिए पुलिस उसके साथियों से भी संपर्क करेगी। युवक की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें उसके पेट समेत शरीर के अन्य हिस्से पर कई टैटू भी गुदे हैं।

फ्लैट की मालिकन से पूछताछ होगी : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फ्लैट में कुल नौ लोग थे। सभी अलग-अलग शहरों और राज्यों के रहने वाले थे। कोई भी एक दूसरे को पहले से नहीं जानता था। एक वॉट्सऐप ग्रुप और ऐप पर सभी की आपस में बात हुई और सभी ने मिलने की बात कही। इसके बाद सोसाइटी का फ्लैट एक दिन के लिए चार हजार के किराये पर लिया गया। फ्लैट एक महिला के नाम पर है। इसे वह किराये पर देती है। युवकों ने चार हजार रुपये में फ्लैट बुक किया था। शनिवार को सभी फ्लैट पर पहुंचे। पुलिस अब फ्लैट की मालकिन से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।

घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई

थाना प्रभारी ने बताया कि बालकनी के जिस छोर से युवक नीचे गिरा, उधर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। जिस हिस्से में वह गिरा, उधर लोग कूड़ा फेंकते हैं। ऐसे में वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया गया था। पुलिस ने युवक की मौत के संबंध में सोमवार को सोसाइटी के कई लोगों और सिक्योरिटी गार्डों से पूछताछ की। सोसाइटी के लोग युवकों के नशे में होने की भी बात कह रहे हैं।

मोबाइल फोन की जांच से राज खुलने की उम्मीद

पुलिस ने मृतक के मोबाइल को कब्जे में ले लिया। मोबाइल में लॉक लगा है। ऐसे में पुलिस जल्द ही मोबाइल को फोरेंसिक लैब भेजेगी। अगर कोई डेटा डिलिट हुआ होगा तो उसे रिकवर कराया जाएगा। पुलिस टीम को लग रहा है कि मोबाइल का लॉक खुलने के बाद शुभम की मौत से संबंधित कई अहम जानकारी निकलकर सामने आएगी।

ऐप के जरिये लूटपाट करने वाले भी पकड़े जा चुके

समलैंगिक ऐप पर हुई दोस्ती कई बार खतरनाक भी हो जाती है। बदमाश ऐप पर प्रोफाइल बनाते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। योजना के तहत युवक को सुनसान जगह या किराये के कमरे पर बुलाया जाता है। उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की जाती है। बीते दो वर्ष में पुलिस ने ऐसे सात गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो समलैंगिक ऐप पर दोस्ती करने के बाद वारदात करते थे।

फ्लैट किराये पर देने के नियम और शर्तें

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घंटे और दिन से हिसाब से फ्लैट किराये पर दिया जा सकता है। कई वेबसाइट इस तरह से बुकिंग की सुविधा देती हैं। बुकिंग के लिए नियम और शर्तें हैं। आवासीय सोसाइटी में इस तरह फ्लैटों में कारोबार नहीं किया जा सकता है। इनका पुलिस सत्यापन नहीं होता है। जिस महिला का फ्लैट था, उसने खुद का और युवकों का सत्यापन कराया था या नहीं, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। महिला से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। पुलिस अब ऐसे फ्लैट मालिकों की सूची बनाएगी, एक दिन या घंटे के हिसाब से फ्लैट किराये पर देते हैं। दिन के हिसाब से किराये पर फ्लैट देने का मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
