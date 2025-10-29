एक की मौत, तो बाकी कहां गायब हो गए? नोएडा गे पार्टी केस में और उलझी गुत्थी

संक्षेप: नोएडा के सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में समलैंगिक पार्टी के बाद एक युवक की आठवीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस लूटपाट और आत्महत्या सहित कई पहलुओं की जांच कर रही है।

नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में समलैंगिक पार्टी के बाद रविवार सुबह युवक की मौत की गुत्थी उलझ गई है। अन्य युवकों के गायब होने से मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

पुलिस की ओर से अब दावा किया जा रहा है कि युवक आठवीं से तीसरी मंजिल की बालकनी पर गिरा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि रक्त अधिक बहने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार अलीगढ़ निवासी 29 वर्षीय शुभम कुमार की कुछ लोगों से एक ऐप के जरिए जानपहचान हुई थी। ऑनलाइन बातचीत के दौरान सात से आठ युवकों ने नोएडा की सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी के फ्लैट में मिलने का कार्यक्रम तय किया। शनिवार को सभी युवक वहां पहुंच गए। यह फ्लैट एक महिला के नाम पर है, जो इसे किराये पर देती है। रविवार सुबह शुभम कुमार आठवीं मंजिल पर बने इस फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया था। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस महिला के फ्लैट में समलैंगिक ऐप से दोस्ती करने के बाद युवकों ने पार्टी आयोजित की थी, उससे अब तक पुलिस का संपर्क नहीं हो पाया है। पुलिस उसकी तलाश कर यह जानना चाह रही है कि फ्लैट किराये पर देने संबंधी उसके पास अधिकार थे या नहीं। जिसने बुकिंग कराई, उसने सत्यापन संबंधी दस्तावेज भेजे या नहीं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युवक को बालकनी से धक्का दिया जाता तो वह कुछ फीट दूर गिरता या फिर नीचे जमीन पर गिरता। वह आठवीं मंजिल से तीसरी मंजिल की बालकनी पर गिरा तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसने पहले रेलिंग पकड़ी हो और फिर हाथ छोड़ दिया हो। ऐसे में अन्य बालकनी की दीवारों से सटते हुए नीचे गिरा हो। हादसे के बाद युवक की जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह घसीटते हुए नीचे गिरा। इस मामले में मृतक युवक के परिजनों ने अब तक शिकायत नहीं दी है। मंगलवार को मृतक का अंतिम संस्कार अलीगढ़ में किया गया। पुलिस लिखित शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। हादसे के समय फ्लैट पर जो दो युवक थे, उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

ऐप के जरिये लूटपाट भी हो चुकीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीते पांच सालों में 17 ऐसी घटनाएं शहर में सामने आई हैं, जहां समलैंगिक ऐप की दोस्ती का गलत इस्तेमाल हुआ। कहीं ऑनलाइन मिले दोस्त के साथ लूट हुई तो कहीं पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रुपये वसूले गए। पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आगामी महीनों में एक टीम बनाने की बात कही है।