Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida gay party death supertech north eye questions raised
एक की मौत, तो बाकी कहां गायब हो गए? नोएडा गे पार्टी केस में और उलझी गुत्थी

एक की मौत, तो बाकी कहां गायब हो गए? नोएडा गे पार्टी केस में और उलझी गुत्थी

संक्षेप: नोएडा के सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में समलैंगिक पार्टी के बाद एक युवक की आठवीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस लूटपाट और आत्महत्या सहित कई पहलुओं की जांच कर रही है।

Wed, 29 Oct 2025 06:46 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में समलैंगिक पार्टी के बाद रविवार सुबह युवक की मौत की गुत्थी उलझ गई है। अन्य युवकों के गायब होने से मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

पुलिस की ओर से अब दावा किया जा रहा है कि युवक आठवीं से तीसरी मंजिल की बालकनी पर गिरा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि रक्त अधिक बहने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार अलीगढ़ निवासी 29 वर्षीय शुभम कुमार की कुछ लोगों से एक ऐप के जरिए जानपहचान हुई थी। ऑनलाइन बातचीत के दौरान सात से आठ युवकों ने नोएडा की सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी के फ्लैट में मिलने का कार्यक्रम तय किया। शनिवार को सभी युवक वहां पहुंच गए। यह फ्लैट एक महिला के नाम पर है, जो इसे किराये पर देती है। रविवार सुबह शुभम कुमार आठवीं मंजिल पर बने इस फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया था। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस महिला के फ्लैट में समलैंगिक ऐप से दोस्ती करने के बाद युवकों ने पार्टी आयोजित की थी, उससे अब तक पुलिस का संपर्क नहीं हो पाया है। पुलिस उसकी तलाश कर यह जानना चाह रही है कि फ्लैट किराये पर देने संबंधी उसके पास अधिकार थे या नहीं। जिसने बुकिंग कराई, उसने सत्यापन संबंधी दस्तावेज भेजे या नहीं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युवक को बालकनी से धक्का दिया जाता तो वह कुछ फीट दूर गिरता या फिर नीचे जमीन पर गिरता। वह आठवीं मंजिल से तीसरी मंजिल की बालकनी पर गिरा तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसने पहले रेलिंग पकड़ी हो और फिर हाथ छोड़ दिया हो। ऐसे में अन्य बालकनी की दीवारों से सटते हुए नीचे गिरा हो। हादसे के बाद युवक की जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह घसीटते हुए नीचे गिरा। इस मामले में मृतक युवक के परिजनों ने अब तक शिकायत नहीं दी है। मंगलवार को मृतक का अंतिम संस्कार अलीगढ़ में किया गया। पुलिस लिखित शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। हादसे के समय फ्लैट पर जो दो युवक थे, उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

ऐप के जरिये लूटपाट भी हो चुकीं

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीते पांच सालों में 17 ऐसी घटनाएं शहर में सामने आई हैं, जहां समलैंगिक ऐप की दोस्ती का गलत इस्तेमाल हुआ। कहीं ऑनलाइन मिले दोस्त के साथ लूट हुई तो कहीं पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रुपये वसूले गए। पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आगामी महीनों में एक टीम बनाने की बात कही है।

समलैंगिक पार्टी मामले में उठे सवाल

  • किस मकसद से नौ युवकों ने मिलने की योजना बनाई
  • रात में ऐसा हुआ, जो युवक को आत्महत्या करनी पड़ी
  • फ्लैट पर मौजूद ज्यादातर लोग रात में ही क्यों निकल गए
  • फ्लैट पर मौजूद दोनों युवकों ने पुलिस की क्यों नहीं सूचना दी
  • जिस महिला का फ्लैट है, वह वर्तमान में कहां रह रही है

-फ्लैट पर रुके सभी युवकों के बारे में क्या है जानकारी मिली

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।