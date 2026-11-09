टेलीग्राम से गांजे की बुकिंग, फिर ‘डोर टू डोर’ डिलीवरी…, नोएडा में 55 लाख का गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार
गौतमबुद्धनगर में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। स्वाट टीम और बिसरख थाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 55.12 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है।
गौतमबुद्धनगर में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। स्वाट टीम और बिसरख थाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 55.12 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपये है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार और तीन मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं।
टेलीग्राम से गांजे की बुकिंग, फिर ‘डोर टू डोर’ डिलीवरी…,
पुलिस का दावा है कि आरोपी ओडिशा और अन्य क्षेत्रों से कम कीमत पर गांजा खरीदकर लाते थे। इसके बाद गांजे को विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों की पन्नियों में पैक किया जाता था, ताकि इसकी पहचान आसानी से न हो सके। आरोपी कार के जरिए गांजे की सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी टेलीग्राम एप और ऑनलाइन पार्सल के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते थे। मांग मिलने पर गांजे की डोर-टू-डोर डिलीवरी की जाती थी। इस तरह आरोपी ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर नशे का कारोबार चला रहे थे।
3 तस्करों को किया गिरफ्तार, हो गई पहचान
पुलिस के अनुसार, 9 नवंबर को लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने निर्माणाधीन बिल्डिंग गोल्डन ग्रांड रोड से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान आलम खान (30), वसीम (26) और लक्ष्य राठौर (19) के रूप में हुई है। आलम खान गाजियाबाद के लोनी मुस्तफाबाद, वसीम बागपत के रटोल और लक्ष्य राठौर गौतमबुद्धनगर की चोटपुर कॉलोनी का निवासी है।
वसीम के खिलाफ पहले से दर्ज है केस
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 55 किलो 124 ग्राम गांजा, तस्करी में इस्तेमाल की जा रही हुंडई एसेंट कार (DL1RTB7436) और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में बिसरख थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा संख्या 846/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी वसीम के खिलाफ इससे पहले भी हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/20/29/37 के तहत मुकदमा संख्या 649/2024 दर्ज है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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