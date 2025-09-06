10 करोड़ के फर्जी चालान बनाकर कर रहा था खेल, पुलिस ने पकड़ा नोएडा का नटवरलाल

पुलिस ने बताया कि वह कंपनी के लेखा विभाग (accounts section) में काम करते हुए और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा कर-वापसी पोर्टल पर फाइलिंग का काम संभालते हुए, एक साथी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करता था।

नोएडा के एक निजी कंपनी के पूर्व कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। शख्स पर आरोप है कि उसने करीब 10 करोड़ रुपये के जाली चालान (fake invoices) बनाकर धोखाधड़ी से 1.8 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अभिनव त्यागी, जो मूल रूप से मुरादाबाद का है और वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में रहता है, को साइबर पुलिस ने पकड़ा है।

पुलिस ने बताया कि वह कंपनी के लेखा विभाग (accounts section) में काम करते हुए और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा कर-वापसी पोर्टल पर फाइलिंग का काम संभालते हुए, एक साथी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करता था।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल नोएडा) शाव्या गोयल ने पीटीआई को बताया, "शनिवार को साइबर पुलिस, नोएडा ने अभिनव त्यागी को गिरफ्तार किया। उसने 1.8 करोड़ रुपये का जीएसटी का दावा करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये के जाली चालान तैयार किए थे।" पुलिस ने आरोपी के पास से चार मोबाइल फोन, आठ सिम कार्ड, एक लैपटॉप, एक कार, जीएसटी से संबंधित दस्तावेज और एक किरायानामा (rent agreement) जब्त किया है।