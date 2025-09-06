Noida former private employee arrested making fake gst invoices worth rs 10 crore know full details 10 करोड़ के फर्जी चालान बनाकर कर रहा था खेल, पुलिस ने पकड़ा नोएडा का नटवरलाल, Ncr Hindi News - Hindustan
Noida former private employee arrested making fake gst invoices worth rs 10 crore know full details

10 करोड़ के फर्जी चालान बनाकर कर रहा था खेल, पुलिस ने पकड़ा नोएडा का नटवरलाल

Utkarsh Gaharwar नोएडा, पीटीआईSat, 6 Sep 2025 11:05 PM
नोएडा के एक निजी कंपनी के पूर्व कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। शख्स पर आरोप है कि उसने करीब 10 करोड़ रुपये के जाली चालान (fake invoices) बनाकर धोखाधड़ी से 1.8 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अभिनव त्यागी, जो मूल रूप से मुरादाबाद का है और वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में रहता है, को साइबर पुलिस ने पकड़ा है।

पुलिस ने बताया कि वह कंपनी के लेखा विभाग (accounts section) में काम करते हुए और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा कर-वापसी पोर्टल पर फाइलिंग का काम संभालते हुए, एक साथी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करता था।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल नोएडा) शाव्या गोयल ने पीटीआई को बताया, "शनिवार को साइबर पुलिस, नोएडा ने अभिनव त्यागी को गिरफ्तार किया। उसने 1.8 करोड़ रुपये का जीएसटी का दावा करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये के जाली चालान तैयार किए थे।" पुलिस ने आरोपी के पास से चार मोबाइल फोन, आठ सिम कार्ड, एक लैपटॉप, एक कार, जीएसटी से संबंधित दस्तावेज और एक किरायानामा (rent agreement) जब्त किया है।

पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि त्यागी को अदालत में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया, जबकि उसके साथी को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।