घर का नौकर निकला चोर, पूर्व IAS का घर से लाखों का सामान लेकर हो गया फरार

घरेलू सहायक ने रविवार की रात अपने तीन साथियों के साथ मिलकर सेक्टर-39 के जी ब्लॉक में रहने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के घर से लाखों रुपये के गहने और नगदी चोरी कर ली और फरार हो गया। अधिकारी के चालक ने आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-39 थाने में नामजद केस दर्ज कराया है।

घटना के समय आईएएस अधिकारी अपनी पत्नी समेत लखनऊ गए थे। पुलिस ने बताया कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी देवदत्त शर्मा के सेक्टर-39 स्थित घर में प्रकाश बहादुर नामक नेपाली युवक दो महीने से काम कर रहा था। रविवार की रात घरेलू सहायक प्रकाश ने अपने साथियों को घर पर बुलाया। वे एक मारुति कार से आए।

चोरों ने घर के अंदर रखे लॉकर और अलमारी का लॉक तोड़ा। वहां रखे लाखों रुपये के गहने, नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फुटेज दिख रहा है कि दो चोर कमरे का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक साथी टार्च की मदद से उनको लाइट दिखा रहा है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि नौकर को अधिकारी ने एक करीबी के कहने पर रखा था। उसका सत्यापन हुआ था या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है।