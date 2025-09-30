Noida former ias house theft news home servant ran away with lakhs of precious items police in search घर का नौकर निकला चोर, पूर्व IAS का घर से लाखों का सामान लेकर हो गया फरार, Ncr Hindi News - Hindustan
घर का नौकर निकला चोर, पूर्व IAS का घर से लाखों का सामान लेकर हो गया फरार

चोरों ने घर के अंदर रखे लॉकर और अलमारी का लॉक तोड़ा। वहां रखे लाखों रुपये के गहने, नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फुटेज दिख रहा है कि दो चोर कमरे का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, नोएडाTue, 30 Sep 2025 09:22 AM
घरेलू सहायक ने रविवार की रात अपने तीन साथियों के साथ मिलकर सेक्टर-39 के जी ब्लॉक में रहने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के घर से लाखों रुपये के गहने और नगदी चोरी कर ली और फरार हो गया। अधिकारी के चालक ने आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-39 थाने में नामजद केस दर्ज कराया है।

घटना के समय आईएएस अधिकारी अपनी पत्नी समेत लखनऊ गए थे। पुलिस ने बताया कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी देवदत्त शर्मा के सेक्टर-39 स्थित घर में प्रकाश बहादुर नामक नेपाली युवक दो महीने से काम कर रहा था। रविवार की रात घरेलू सहायक प्रकाश ने अपने साथियों को घर पर बुलाया। वे एक मारुति कार से आए।

चोरों ने घर के अंदर रखे लॉकर और अलमारी का लॉक तोड़ा। वहां रखे लाखों रुपये के गहने, नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फुटेज दिख रहा है कि दो चोर कमरे का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक साथी टार्च की मदद से उनको लाइट दिखा रहा है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि नौकर को अधिकारी ने एक करीबी के कहने पर रखा था। उसका सत्यापन हुआ था या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है।

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित कर दी है। पुलिस को आशंका है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो लोगों के घरों में नौकर के रूप में प्रवेश करता है और अपने साथियों के संग चोरी करता है। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित अधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने नोएडा आने के बाद चोरी हुए सामान की पूरी सूची उपलब्ध कराने की बात कही।