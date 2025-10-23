Hindustan Hindi News
नोएडा में विदेशी कंपनी की दस्तक! इस कंपनी ने लॉन्च किए ₹25 करोड़ तक के अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट

संक्षेप: नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में पहली बार अमेरिकी लग्जरी वॉच बनाने वाली जैकब एंड कंपनी ने M3M के साथ मिलकर सेक्टर 97 में ₹14 करोड़ से ₹25 करोड़ तक के अल्ट्रा लग्जरी फ्लैटों का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो भारत में कंपनी का पहला आवासीय प्रोजेक्ट है।

Thu, 23 Oct 2025 06:54 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, निशांत कौशिक। नोएडा
नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में पहली बार विदेशी कंपनी ने दस्तक दी है। अमेरिका की लग्जरी वॉच बनाने वाली और कई देशों में रियल स्टेट सेक्टर में सक्रिय जैकब एंड कंपनी ने एम3एम के साथ नोएडा में पहले प्रोजेक्ट की घोषणा की।

इस प्रोजेक्ट का निर्माण सेक्टर 97 में होगा। यहां पर दो चरणों में 250 फ्लैट बनाए जाएंगे। इनकी कीमत 14 करोड़ से 25 करोड़ रखी गई है। जिले में ग्रुप हाउसिंग की शुरुआत वर्ष 2009-10 से हुई थी। 15 साल के सफर में ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट नए शिखर पर पहुंच गए हैं। नोएडा में अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम रेंज के महंगे फ्लैटों की भी शुरुआत हो चुकी है।

नोएडा में अमेरिका की जैकब एंड कंपनी ने सबसे महंगे फ्लैटों का प्रोजेक्ट लांच कर दी है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण अमेरिका और भारतीय कंपनी एम3एम मिलकर करेगी। यह भारत में जैकब एन्ड कंपनी का पहला आवासीय प्रोजेक्ट है। जिसके लिए कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन जैकब अराबो भी नोएडा आ चुके हैं।

एम3एम इंडिया के प्रमोटर पंकज बंसल ने बताया कि यह ब्रांडेड लग्जरी आवासों की नई शुरुआत है। इसका निर्माण छह एकड़ में किया जाएगा। 21 सौ करोड़ से अधिक का निवेश होगा। इससे 35 सौ करोड़ से अधिक की आय का अनुमान है। यहां पर तीन, चार और पांच बीएचके के प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट बनेंगे। इनकी कीमत 14 करोड़ से 25 करोड़ तक होगी। यहां पर 35 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट की कीमत पर बुकिंग शुरू की गई है। योजना के लांच होने के साथ ही बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसमें एक ही व्यक्ति ने तो परिवार के लिए तीन अपार्टमेंट बुक किए हैं।

दो चरणों मे प्रोजेक्ट पूरा होगा

कंपनी के अनुसार यह प्रोजेक्ट तीन सालों में दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 150 और दूसरे चरण में 100 घर बनाए जाएंगे। इन घरों के इंटीरियर में कंपनी की खास डिजाइन दिखाई देगी। यहां पर विशेष झूमर और लाइटिंग और अन्य सजावट होगी। जैसा उनकी दुबई/रास अल खैमाह की लग्जरी परियोजनाओं में है। यह कंपनी प्रोजेक्ट में प्रत्येक घर के मालिक को एक लिमिटेड-एडिशन घड़ी भी देगी।

परियोजना की मुख्य बातें

  • कंपनी नोएडा में ब्रांडेड आवासीय परियोजना के साथ भारत में शुरुआत कर रही है। इस परियोजना में कुल 2,100 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
  • इससे लगभग 3,500 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। परियोजना छह एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है।
  • इन अपार्टमेंट्स की कीमत 14 करोड़ रुपये से लेकर 25 करोड़ रुपये के बीच है।
  • पहले चरण में 150 ब्रांडेड आवास होंगे, जबकि दूसरे चरण में लगभग 100 अल्ट्रा-लक्ज़री सर्विस्ड आवास होंगे। परियोजना को तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्रेडाई के चेयरमैन और गौर ग्रुप के सीएमडी मनोज गौर ने बताया कि यह एक नई शुरुआत है और रियल स्टेट सेक्टर के लिए अच्छा संकेत है। अब तक प्रीमियम फ्लैट बनाने की होड़ सिर्फ दुबई, अमेरिका और मुंबई में थी। अब इसकी शुरूआत नोएडा और गुरुग्राम में भी हो चुकी है।

शहर के महंगे प्रोजेक्ट

जैकब एंड कंपनी का सबसे महंगी आवासीय परियोजना नोएडा में आने जा रही है। इससे पहले सेक्टर-128 में मैक्स कंपनी की तैयार की गई परियोजना सबसे महंगी रही है। मैक्स कंपनी की इस परियोजना में 22-25 हजार रुपये स्कवायर फीट के हिसाब से फ्लैट बेचे गए।

