नोएडा में यमुना और हिंडन का डबल अटैक, अब नाले भी हो रहे ओवरफ्लो; बढ़ गई परेशानी

यमुना और हिंडन नदियों का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर-150 समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे 5 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और मोमनाथल जैसे गांवों में पानी भरने से हालात गंभीर हो गए हैं।

यमुना और हिंडन का जलस्तर बढ़ने से सेक्टर-150 की हालत सबसे अधिक खराब है। मोमनाथल समेत कई गांव में 200 से अधिक घरों में पानी भरने से पांच हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब पुश्ते के किनारे बसी सोसाइटियों में भी लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं।

सेक्टर-150 में यमुना और हिंडन आकर मिल रही हैं। इसके अलावा कासना की तरफ से एक नाला भी यहीं आकर मिल रहा है। दोनों नदियों के संगम के पास स्थित मोमनाथल गांव बुरी तरह से प्रभावित है। यहां लोग या तो गांव में पीछे की तरफ चले गए हैं या फिर उन्होंने पलायन कर लिया है। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है।

लोगों का आरोप है कि गांव में पानी भरे करीब तीन से चार दिन हो चुके, लेकिन वहां अब तक कोई प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची। साथ ही, यमुना के 16 किलोमीटर लंबे पुश्ते पर लगभग 10 हजार से ज्यादा झुग्गियां बन चुकी हैं। इसी तरह से कोंडली, पंडितों की डेरी में भी लोगों के घरों में पानी भर चुका है।

350 लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ रबूपुरा के चंडीगढ़ गांव से कुछ दूरी पर दो दिन पहले यमुना की पुरानी धारा कट गई और गांव के रास्ते पर यमुना का पानी मुड़ गया। गुरुवार रात पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा और गांव का रास्ता बंद हो गया। गांव में करीब 350 लोग फंसे गए। इन्हें बचाने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ के 30 सदस्य जुट गए।

एटीएस के सामने पुश्ते तक पहुंचा पानी यमुना और हिंडन का जलस्तर बढ़ने से सेक्टर-150 में पुश्ते के किनारे बसी एटीएस प्रिस्टिन सोसाइटी के लोगों की चिंता बढ़ गई है। सोसाइटी के पीछे से यमुना बह रही है और ठीक सामने हिंडन है। पहले सिर्फ यमुना का पानी पुश्ते तक पहुंचा था, लेकिन अब सोसाइटी के ठीक सामने हिंडन का पानी भी पुश्ते तक आ गया है। सोसाइटी के सामने बने फार्म हाउस और गोशाला तक डूब गई हैं। इससे लोगों की दिक्कत बढ़ गई है।

यमुना और हिंडन का जलस्तर भले ही शुक्रवार को कम हो गया, लेकिन नाले ओवरफ्लो होने से सेक्टर और सोसाइटी में पानी वापस आने (बैक फ्लो) लगे हैं। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। सेक्टर-168 में बने रेगुलेटर के तीनों पैनल (गेट) बंद होने से कई इलाकों में नाले और बरसाती नालियों का पानी जमा हो गया।

तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर मूसलाधार बारिश हुई तो नालों के ओवर फ्लो होने और सेक्टरों में जलभराव होने की आशंका है। वहीं, मोमनाथल गांव की गलियां इस समय पूरी तरह पानी से लबालब हैं। यहां घुटनों तक पानी आ गया है। ऐसे में आम लोगों के लिए इसे पैदल पार करना चुनौती हो गया है। मोमनाथल निवासी नेम सिंह ने बताया कि लोग ट्रैक्टर से गांव पार कर रहे हैं। लोग अपने ट्रैक्टरों के जरिए गांव में आते हैं और वापस जाते हैं। चंडीगढ़ गांव और मेहंदीपुर गांव के खेतों में यमुना का पानी पूरी तरह से भर गया है। इससे लोगों की हजारों बीघा खेती की फसल बर्बाद हो गई है।

सड़क धंसने का खतरा सेक्टर-150 की हाईराइज सोसाइटियों के लोग भी पेरशानी झेल रहे हैं। पुश्ते तक पानी आने के कारण सड़क धंसने तक की स्थिति बन गई है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।

19 बाढ़ चौकियां से निगरानी जिले में 19 बाढ़ चौकियों से निगरानी हो रही है। इनमें तहसील सदर में 6, दादरी में 8 व जेवर में 5 चौकी संचालित है। यहां तीनों शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। आठ शरणालय दादरी, छह शरणालय सदर एवं एक शरणालय जेवर यानी कुल 15 शरणालय बनाए गए हैं।