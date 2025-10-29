नोएडावाले ध्यान दें! आज किसानों का धरना, कई रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट
संक्षेप: सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर बुधवार को किसानों के धरने के चलते यातायात पुलिस ने रूट डायवर्ट किया है, जिससे सेक्टर-15 गोलचक्कर से सेक्टर-6 चौकी और संदीप पेपर मिल से हरौला चौक तक आवागमन प्रभावित रहेगा, इसलिए लोगों को वैकल्पिक रास्तों से निकलने की सलाह दी गई है।
सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर बुधवार को अपनी मांगों को लेकर किसान धरना देंगे। ऐसे में सेक्टर-15 गोलचक्कर से सेक्टर-6 चौकी और संदीप पेपर मिल से हरौला चौक तक वाहनों के लिए रूट डायवर्ट रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार लोग डायवर्ट रूट से ही वाहन लेकर निकलें।
यातायात पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर-15 गोलचक्कर चौक से संदीप पेपर मिल चौक होकर झुंडपुरा चौक की ओर जाने वाला यातायात गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 से रजनीगंधा चौक होकर गंतव्य को जा सकेगा। गोलचक्कर चौक से रजनीगंधा के रास्ते सेक्टर-18, 27, 37 आदि की ओर जाने वाले वाहन इसी रास्ते निकलेंगे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से या एमपी एक मार्ग से डीएनडी होकर जाने वाला यातायात डीएनडी पर जाम की स्थिति पैदा करने पर चिल्ला लालबत्ती के रास्ते जाएगा।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आकर महामाया फ्लाईओवर से डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात चिल्ला, डीएनडी पर जाम लगने की स्थिति में महामाया फ्लाईओवर से कालिंदीकुंज होकर गंतव्य को जा सकेगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आकर महामाया फ्लाईओवर से डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात चिल्ला, डीएनडी पर जाम लगने की स्थिति में चरखा गोलचक्कर से सेक्टर 94 अंडरपास के रास्ते महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37, 18, 16, 15 से अशोक नगर होकर निकलेगा। महामाया फ्लाईओवर से डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात डीएनडी पर जाम लगने की स्थिति में सेक्टर-18, से अशोक नगर या एलिवेटेड रोड होकर निकलेगा।
जाम से बचने के लिए वाहन इन रास्तों से निकल सकेंगे
- झुंडपुरा चौक से संदीप पेपर मिल चौक होकर सेक्टर-15 गोलचक्कर की ओर जाने वाला यातायात झुंडपुरा चौक से सेक्टर-8, 10, 12 चौक होकर गंतव्य को जा सकेगा।
- संदीप पेपर मिल चौक से हरौला जाने वाला यातायात रोहन मोटर्स तिराहा, सेक्टर-1 से अशोक नगर के रास्ते निकलेगा।
- हरौला चौक से संदीप पेपर मिल चौक की ओर जाने वाला यातायात हरौला चौक से सेक्टर-16 मार्केट कट होकर जाएगा।
-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से चिल्ला लालबत्ती होकर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चिल्ला लालबत्ती मार्ग पर जाम की स्थित उत्पन्न होने पर डीएनडी सेजा सकेगा।