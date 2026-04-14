सैलरी पर संग्राम: श्रमिकों के असंतोष के बीच सवालों के घेरे में आईं नोएडा DM मेधा रूपम

Noida News : नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर शुरू हुआ श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। इस घटनाक्रम ने नोएडा की डीएम IAS अफसर मेधा रूपम के नेतृत्व और जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों के असंतोष से निपटने के तरीके पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

नोएडा के एक इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले कुछ दिनों से चल रहा श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस घटनाक्रम ने नोएडा की डीएम IAS अफसर मेधा रूपम के नेतृत्व और जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों के असंतोष से निपटने के तरीके पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

आंदोलन की शुरुआत और मांगें श्रमिकों का यह आंदोलन पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ था, जिसमें श्रमिक उनका मासिक वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मांग कर रहे थे। शुरुआत में यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के कारण सोमवार तक स्थिति बिगड़ गई और कई इलाकों में तोड़फोड़ व हिंसा की खबरें सामने आईं।

डीएम पर उठे सवाल इन घटनाक्रमों ने जिला प्रशासन को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। लोग यह पूछ रहे हैं कि हालात बेकाबू होने से पहले ही स्थिति को क्यों नहीं सुलझाया गया। बता दें कि कुछ महीने पहले भी मेधा रूपम को तब एक अलग मामले में आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की पानी से भरे एक गड्ढे में डूब मौत हो गई थी।नोएडा में श्रमिकों की हिंसा से एक दिन पहले डीएम मेधा रूपम ने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने पिछले कुछ दिनों में हुई चर्चाओं का विवरण भी साझा किया, जिनका उद्देश्य श्रमिकों की चिंताओं को दूर करना था।

इन उपायों की घोषणा अधिकारियों के मुताबिक, श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए अब कई उपायों की घोषणा की गई है। इनमें ओवरटाइम सैलरी का डबल रेट पर पेमेंट और वीकली एक दिन की छुट्टी देना शामिल है। रविवार को काम करने वाले वर्कर्स को नॉर्मल रेट से डबल पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा, एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स के साथ सम्मानजनक व्यवहार, हर महीने की 10 तारीख तक पूरी सैलरी का समय पर पेमेंट और सैलरी स्लिप जारी करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक, 30 नवंबर तक बोनस सीधे वर्कर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। वर्कप्लेस सेफ्टी और सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर फैक्ट्री एक महिला की अध्यक्षता में सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए एक कमेटी बनाएगी और यूनिट्स के अंदर कंप्लेंट बॉक्स लगाएगी।