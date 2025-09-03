noida expressway car showroom market authority preparation अच्छी खबर: नोएडा में चार मंजिला कार बाजार बनेगा, एक ही जगह मिलेंगी सभी कंपनी की गाड़ियां, Ncr Hindi News - Hindustan
अच्छी खबर: नोएडा में चार मंजिला कार बाजार बनेगा, एक ही जगह मिलेंगी सभी कंपनी की गाड़ियां

नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर-105 में एक नया कार शोरूम बाजार विकसित करने का फैसला किया है, जिसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू होगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 3 Sep 2025 06:08 AM
नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-105 में कार का बाजार बनेगा। यहां चार तल तक वाहनों शोरूम खोले जाएंगे। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी शहर में अव्यवस्थित रूप से दो और चार पहिया वाहनों के शोरूम खुले हैं।

कार शोरूम मॉल की तरह होगा लेआउट

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर-105 में एक लाइन में ऑटो शोरूम बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां 10 हजार वर्ग मीटर जमीन चिह्नित की गई है। यह जमीन हाजीपुर सेक्टर-98 चौराहे से ग्रेटर नोएडा की तरफ चलने वाली सर्विस रोड के किनारे है। जमीन के चारों तरफ सड़क है। प्राधिकरण की तैयारी है कि भूखंड का लेआउट कार शोरूम मॉल की तरह बनाया जाए।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि अब तक के तय प्रारूप के मुताबिक प्राधिकरण किसी एक को भूखंड का आवंटन करेगा। इसके बाद वह आवंटी विकासकर्ता के रूप में काम करते हुए विभिन्न कार कंपनियों के शोरूम खुलवाएगा। अब तक प्राधिकरण में वाहन शोरूम के लिए सीधे भूखंड आवंटन का नियम नहीं है। वहीं, बरौला में बनी अवैध इमारतों में भी कई शोरूम खुल गए हैं। कई जगहों पर कार शोरूम की वजह से प्राधिकरण भूखंड आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई भी कर चुका है। अब प्राधिकरण ऑटो शोरूम का भू-उपयोग वाणिज्यिक करने के साथ उनके आवंटन के नियम और शर्तें तैयार करेगा।

बैठक जल्द होगी

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अब जल्द ही ऑटो शोरूम बाजार वालों के साथ बैठक की जाएगी। उनको योजना के बारे में जानकारी देते हुए नए स्थान पर शिफ्ट करने के लिए कहा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में ऑटो शोरूम वालों के लिए एक स्थान पर जगह चिह्नित की गई है।

जाम लगने से दिक्कत

शहर में ऑटो शोरूम अलग-अलग स्थानों पर संचालित हैं। सेक्टर-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 57, 58, 63 समेत अन्य स्थानों पर शोरूम चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश औद्योगिक सेक्टरों में खुले हुए हैं। इन शोरूम की वजह से इनके सामने सड़कों पर अक्सर जाम की समस्या रहती है।

चार तल का परिसर तैयार होगा

एक्सप्रेसवे के किनारे यह इमारत शोरूम नुमा बनवाई जाएगी। सामने की तरफ शीशे होंगे। पूरी इमारत की डिजाइन एक रहेगी, कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। इसके लिए डिजाइन और निगरानी का अधिकार प्राधिकरण के पास ही रहेगा।

नोएडा प्राधिकरण ने जमीन चिह्नित कर अब इसका डिजाइन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि डिजाइन इस हिसाब से तैयार किया जाएगा जिससे अधिक संख्या में ऑटो शोरूम खुल सकें। अगले एक से दो महीने के अंदर डिजाइन तय कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक की तैयारी के हिसाब से इनको चार तल का परिसर बनाया जाएगा।