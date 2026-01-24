मेरे बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया; नोएडा में जान गंवाने वाले इंजीनियर के पिता का छलका दर्द

संक्षेप: गढ्ढे में भरे पानी में डूबे इंजीनियर युवराज की शोकसभा में उसके पिता राजकुमार मेहता के शब्दों ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। पिता ने कहा कि सिस्टम की लापरवाही ने मेरे बेटे की जान ले ली। मौ

नोएडा के सेक्टर 150 में गढ्ढे में भरे पानी में डूबे इंजीनियर युवराज की शोकसभा में उसके पिता राजकुमार मेहता के शब्दों ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। पिता ने कहा कि सिस्टम की लापरवाही ने मेरे बेटे की जान ले ली। मौके पर पहुंचें बचाव दल ने लापरवाही दिखायी और मेरे बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जबकि उसे बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अब ऐसा दर्द किसी और परिवार को ना मिले।

इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद शनिवार को सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में एक शोकसभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। इसी सभा में अपने मन का दुख व्यक्त हुए मृतक के पिता ने कहा, 'जिम्मेदारों ने बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया, जबकि वह दो घंटे तक संघर्ष करता रहा था।

सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने कहा, हम युवराज को तो कभी भी न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि अब वह कभी वापस नहीं आ सकता है। लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई दूसरा युवराज इस तरह की त्रासदी न झेले।

साथ देने वालों का जताया आभार युवराज के पिता ने भीगी आंखों के साथ कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण बेटे युवराज की मौत हुई है, पर वह उन सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने जोरदार आवाज बुलंद की और उनके और उनके परिवार का साथ दिया। उनकी संवेदनाओं को ताकत दी। इस विषय को सही दिशा दी ताकी लापरवाह विभागों और उसके गैर जिम्मेदार स्टाफ को उचित सजा दिलाई जा सके।

उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे की मौत से बुरी तरह से टूट चुके थे, हताश हो चुका थे, लेकिन सभी लोगों ने पूरा साथ दिया। बेटे के जीवन के साथ लापरवाही और खिलवाड़ को देश की जनता और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया। इस श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने कहा कि हादसे के बाद जिस तरह से लोगों ने बढ़-चढ़कर इस मामले को सोशल मीडिया और आंदोलन के माध्यम से उठाया, उसी का परिणाम है कि अब सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

कैसे हुआ हादसा? गुरुग्राम में कार्यरत 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता 16 जनवरी की रात सेक्टर 150 में अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार एक निर्माण स्थल के पास पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह करीब 2 घंटे मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन रेस्क्यू टीम के मौके पर पहुंचने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

युवराज मेहता के पिता की तहरीर पर नॉलेज पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं--105, 106 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में ‘एमजेड विजटाउन प्लानर्स’ के निदेशक अभय कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाग और दो बिल्डर को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने इस मामले में बुधवार को एक अलग एफआईआर दर्ज की और दो रीयल एस्टेट कंपनियों के पांच अधिकारियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की जिसमें इनके खिलाफ पर्यावरण एवं प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के साथ निर्माण स्थल पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके अलावा, डेवलपर्स और नोएडा प्राधिकरण द्वारा लापरवाही के आरोपों और जन आक्रोश के बीच प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच टीम इस मामले की जांच कर रही है।