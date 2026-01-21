Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida engineer yuvraj mehta family story father son relation uk shift plan tragedy
अमेरिका जाना चाहते थे युवराज, जल्द शादी का था प्लान... दोस्त ने क्या-क्या बताया

अमेरिका जाना चाहते थे युवराज, जल्द शादी का था प्लान... दोस्त ने क्या-क्या बताया

संक्षेप:

नोएडा में जान गंवाने वाले इंजीनियर युवराज अपने पिता को लेकर यूके में बसना चाहते थे, लेकिन पिता भारत में उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे। अब इकलौते बेटे की मौत से बुजुर्ग पिता का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

Jan 21, 2026 07:53 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

इंजीनियर युवराज पिता के बुढ़ापे का सहारा थे। वह पिता को साथ लेकर बहन के पास अमेरिका (यूके) में शिफ्ट होना चाहते थे। युवराज के पिता विदेश जाने से मना करते थे। पिता बेटे की शादी की तैयारी में जुटे थे। नौजवान बेटे की मौत से पिता को गहरा सदमा लगा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दोस्त ने बताईं कई बातें

इंजीनियर युवराज के एक जिगरी दोस्त पंकज ने यह सब बातें ‘हिंदुस्तान’ के साथ साझा की है। दिल्ली के बसंत कुंज में रहने वाले पंकज कुमार फिलहाल दोस्त युवराज के पिता के साथ रह रहे हैं। पंकज पहले युवराज के साथ उनकी कंपनी में ही काम करते थे, फिलहाल पंकज गुरुग्राम की एक दूसरी कंपनी में काम करते हैं। पंकज ने बताया कि युवराज काफी होनहार थे। उन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। युवराज अक्सर बहन के पास यूके में शिफ्ट होने की बात करता था। वह पिता को साथ लेकर जाना चाहता था। बैंक से रिटायर्ड युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने करीब डेढ़ साल पहले टाटा यूरेका सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था। इसके बाद से दोनों पिता-पुत्र सोसाइटी में रह रहे थे। युवराज की मां की करीब दो साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। दोस्त ने बताया कि युवराज अपने पिता को साथ लेकर यूके में रहना चाहते थे। लेकिन, उनके पिता विदेश जाने से मना करते। पिता युवराज की शादी की तैयारी में जुटे हुए थे।

ये भी पढ़ें:नोएडा इंजीनियर मौत मामला: SIT की जांच शुरू, दो दिन में मांगे सवालों के जवाब

जल्द ही करने वाले थे शादी

वह जल्द ही युवराज की भारत में हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहते थे। पिता के अकेले होने की वजह से युवराज दोस्तों के साथ बाहर घूमने-फिरने के लिए भी नहीं जाता था।

घटना के बाद से टूट गए पिता

पंकज ने बताया कि पिता-पुत्र अक्सर एक साथ खाना खाते थे। घटना के दिन पिता ने बेटे को फोन किया था। युवराज ने उसे दिन देरी से आने की बात कही थी। हालांकि, इसके बावजूद भी पिता बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक से युवराज ने पिता को फोन करके बताया कि उनकी कार नाले में गिर गई है। उसने पिता से मदद मांगी। पिता मदद के लिए मौके पर पहुंचे। पिता को लगा कि सरकारी सिस्टम बेटे को बचा लेगा। लेकिन सिस्टम के आगे बेटा जिंदगी की जंग हार गया। इस घटना के बाद से वह काफी टूट गए हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।