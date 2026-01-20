Hindustan Hindi News
noida engineer yuvraj mehta drowned case same incident happened with truck days back driver stuck for long later saved
तब नहीं लिया सबक; जिस जगह हुई युवराज की मौत, कुछ दिन पहले वहीं फंसा था ट्रक फिर...

संक्षेप:

Jan 20, 2026 02:47 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की प्रशासन की लापरवाही से गई जान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी सरकार ने नोएडा के सीईओ को हटाने के साथ एसआईटी भी गठित कर दी है जिसकी रिपोर्ट मांगी गई है। इस हादसे के पहले एक ट्रक भी इसी तरह हादसे का शिकार हुआ था। बकायदा इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था, तब भी इस गंभीर लापरवाही को नजरअंदाज किया गया और उसके बाद ही 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हदसे में जान चली गई।

एक ट्रक भी हुआ था शिकार, ड्राइवर बच गया

युवराज मेहता की जिस घटनास्थल में मौत हुई थी, वहीं का कुछ दिन पहले का वीडियो वायरल है। वीडियो में देखा गया कि एक भारी ट्रक एक निर्माणाधीन साइट के पास सड़क के किनारे बने खुले नाले में आधा लटका हुआ है। इस जगह पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। फुटेज में ट्रक एक गहरे गड्ढे में खतरनाक तरीके से झुका हुआ दिखाई दे रहा है।

खुदाई वाली इस जगह के आसपास न तो कोई बैरिकेडिंग (घेराबंदी) है, न ही कोई चेतावनी बोर्ड या रिफ्लेक्टर लगे हैं, जो वाहन चालकों को खतरे के बारे में बता सकें। वीडियो को देखकर लगता है कि यह हादसा सड़क के उस हिस्से पर हुआ जहां रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। रात के अंधेरे में कम रोशनी और सुरक्षा चिह्नों के न होने की वजह से यहां गाड़ी चलाना बहुत जोखिम भरा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना 31 दिसंबर की रात को हुई थी। हालांकि यह एक बहुत गंभीर हादसा था, फिर भी सड़क सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या एजेंसियों ने इस जगह पर तुरंत कोई सुधार नहीं किया। इस हादसे का शिकार हुए ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह ने बाद में बताया कि घने कोहरे की वजह से यह दुर्घटना हुई।

ड्राइवर की आपबीती

गुरविंदर के अनुसार, उनके आगे एक कार चल रही थी जो बाईं ओर मुड़ गई, जबकि उन्होंने दाईं ओर टर्न लिया। उन्होंने बताया, "आगे रास्ते में सड़क किनारे एक नाला था। कोहरे और कम रोशनी (लो विजिबिलिटी) की वजह से मेरा वाहन सीधे नाले में जा गिरा।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वहां खतरे की चेतावनी देने वाला कोई साइनबोर्ड नहीं लगा था। संतुलन बिगड़ने के बाद ट्रक गड्ढे में गिर गया और गुरविंदर घंटों उसी में फंसे रहे। एक स्कूटी सवार व्यक्ति ने ट्रक को फंसा हुआ देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए। गुरविंदर ने बताया कि वह लगभग तीन से चार घंटे तक वहां फंसे रहे और उन्होंने खुद को बचाने के लिए जेसीबी बुलाने तक के पैसे देने की पेशकश की थी।

