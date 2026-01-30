Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida Engineer Yuvraj Mehta Death Case Two Builder Get Bail On One Condition
नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में दो बिल्डरों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत लेकिन एक शर्त

नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में दो बिल्डरों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत लेकिन एक शर्त

संक्षेप:

नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में गिरफ्तार किए गए बिल्डरो में से दो को बड़ी राहत मिली है। लोटस ग्रीन के दोनों बिल्डर को को ने जमानत दे दी है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी है। कोर्ट ने दोनों बिल्डर को देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।

Jan 30, 2026 07:27 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में गिरफ्तार किए गए बिल्डरो में से दो को बड़ी राहत मिली है। लोटस ग्रीन के दोनों बिल्डर को को ने जमानत दे दी है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी है। कोर्ट ने दोनों बिल्डर को देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। वहीं विजटाउन के बिल्डर अभय कुमार की जमानत याचिका पर दो फरवरी को सुनवाई होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना 16 जनवरी की रात की है जब गुरुग्राम में काम करने वाले 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता नोएडा के सेक्टर 150 में अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार एक निर्माण स्थल के पास पानी से भरी खाई में गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी।

बता दें, नोएडा पुलिस ने इस मामले में 22 जनवरी को और दो बिल्डर को गिरफ्तार किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रवि बंसल और सचिन कर्नवाल के रूप में हुई है।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों शख्स रीयल एस्टेट कंपनी ‘लोटस ग्रीन्स’ से जुड़े हैं। पुलिस के अनुसार दोनों को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले इससे पूर्व पुलिस ने इस मामले में ‘एमजेड विजटाउन प्लानर्स’ के निदेशक अभय कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में युवराज मेहता के पिता की शिकायत पर नॉलेज पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं--105, 106 और 125 के तहत एफआईआऱ दर्ज की गई थी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।