नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में दो बिल्डरों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत लेकिन एक शर्त
नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में गिरफ्तार किए गए बिल्डरो में से दो को बड़ी राहत मिली है। लोटस ग्रीन के दोनों बिल्डर को को ने जमानत दे दी है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी है। कोर्ट ने दोनों बिल्डर को देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। वहीं विजटाउन के बिल्डर अभय कुमार की जमानत याचिका पर दो फरवरी को सुनवाई होगी।
घटना 16 जनवरी की रात की है जब गुरुग्राम में काम करने वाले 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता नोएडा के सेक्टर 150 में अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार एक निर्माण स्थल के पास पानी से भरी खाई में गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी।
बता दें, नोएडा पुलिस ने इस मामले में 22 जनवरी को और दो बिल्डर को गिरफ्तार किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रवि बंसल और सचिन कर्नवाल के रूप में हुई है।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों शख्स रीयल एस्टेट कंपनी ‘लोटस ग्रीन्स’ से जुड़े हैं। पुलिस के अनुसार दोनों को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले इससे पूर्व पुलिस ने इस मामले में ‘एमजेड विजटाउन प्लानर्स’ के निदेशक अभय कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में युवराज मेहता के पिता की शिकायत पर नॉलेज पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं--105, 106 और 125 के तहत एफआईआऱ दर्ज की गई थी।