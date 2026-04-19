नोएडा में 'हॉर्न' का शोर होगा कम, अब एलिवेटेड रोड पर लगेंगे साउंड बैरियर
नोएडा के दोनों एलिवेटेड रोड पर गाड़ियों का शोर कम करने के लिए साउंड बैरियर लगाए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। इन दोनों एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ आवासीय क्षेत्र है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
नोएडा के दोनों एलिवेटेड रोड पर गाड़ियों का शोर कम करने के लिए साउंड बैरियर लगाए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। इन दोनों एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ आवासीय क्षेत्र है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोग काफी समय से बैरियर लगाने की मांग कर रहे हैं। मास्टर प्लान रोड नंबर-2 पर सेक्टर-28 से 61 तक एलिवेटेड रोड बना हुआ है। इसके अलावा डीएससी रोड पर भंगेल एलिवेटेड रोड बना हुआ है। इन दोनों एलिवेटेड रोड से दिन रात निकलने वाली गाड़ियों का शोर रोकने के लिए प्राधिकरण साउंड बैरियर लगवाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब टेंडर जारी किए जाएंगे। एमपी टू एलिवेटेड रोड पर साउंड बैरियर लगवाए जाने के काम में करीब 19 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। भंगेल एलिवेटेड रोड पर आने वाली लागत भी जल्द तय हो जाएगी।
आईआईटी करेगा आखिरी टेस्ट
प्रस्ताव लागत का आखिरी परीक्षण प्राधिकरण आईआईटी से करवाएगा जाएगा। शासन स्तर पर आईजीआरस जन सुनवाई में एलिवेटेड रोड पर दिन रात वाहनों के शोर की शिकायत के जवाब में प्राधिकरण ने साउंड बैरियर लगाए जाने की परियोजना को सैंद्धांतिक मंजूरी का जवाब दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि दोनों एलिवेटेड रोड के पास आवासीय क्षेत्र के रूप में काफी संख्या में सेक्टर, गांव व सोसाइटी हैं। एमपी टू एलिवेटेड रोड को दो अलग-अलग हिस्सों में 2017 व 2018 में शुरू किया गया था।
भंगेल एलिवेटेड रोड पिछले साल नवंबर महीने में शुरू हुआ था। इन एलिवेटेड रोड पर दिन-रात वाहनों के गुजरने से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर काफी समय से लोग साउंड बैरियर लगाने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि पहले एमपी टू एलिवेटेड रोड पर भारी वाहनों को रोकने की योजना बनाई गई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इसके बाद यातायात पुलिस ने एलिवेटेड रोड से भारी वाहनों को गुजारने का सिलसिला जारी रखा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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