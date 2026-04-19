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नोएडा में 'हॉर्न' का शोर होगा कम, अब एलिवेटेड रोड पर लगेंगे साउंड बैरियर

Apr 19, 2026 11:24 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा के दोनों एलिवेटेड रोड पर गाड़ियों का शोर कम करने के लिए साउंड बैरियर लगाए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। इन दोनों एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ आवासीय क्षेत्र है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

नोएडा में 'हॉर्न' का शोर होगा कम, अब एलिवेटेड रोड पर लगेंगे साउंड बैरियर

नोएडा के दोनों एलिवेटेड रोड पर गाड़ियों का शोर कम करने के लिए साउंड बैरियर लगाए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। इन दोनों एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ आवासीय क्षेत्र है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोग काफी समय से बैरियर लगाने की मांग कर रहे हैं। मास्टर प्लान रोड नंबर-2 पर सेक्टर-28 से 61 तक एलिवेटेड रोड बना हुआ है। इसके अलावा डीएससी रोड पर भंगेल एलिवेटेड रोड बना हुआ है। इन दोनों एलिवेटेड रोड से दिन रात निकलने वाली गाड़ियों का शोर रोकने के लिए प्राधिकरण साउंड बैरियर लगवाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब टेंडर जारी किए जाएंगे। एमपी टू एलिवेटेड रोड पर साउंड बैरियर लगवाए जाने के काम में करीब 19 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। भंगेल एलिवेटेड रोड पर आने वाली लागत भी जल्द तय हो जाएगी।

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आईआईटी करेगा आखिरी टेस्ट

प्रस्ताव लागत का आखिरी परीक्षण प्राधिकरण आईआईटी से करवाएगा जाएगा। शासन स्तर पर आईजीआरस जन सुनवाई में एलिवेटेड रोड पर दिन रात वाहनों के शोर की शिकायत के जवाब में प्राधिकरण ने साउंड बैरियर लगाए जाने की परियोजना को सैंद्धांतिक मंजूरी का जवाब दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि दोनों एलिवेटेड रोड के पास आवासीय क्षेत्र के रूप में काफी संख्या में सेक्टर, गांव व सोसाइटी हैं। एमपी टू एलिवेटेड रोड को दो अलग-अलग हिस्सों में 2017 व 2018 में शुरू किया गया था।

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भंगेल एलिवेटेड रोड पिछले साल नवंबर महीने में शुरू हुआ था। इन एलिवेटेड रोड पर दिन-रात वाहनों के गुजरने से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर काफी समय से लोग साउंड बैरियर लगाने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि पहले एमपी टू एलिवेटेड रोड पर भारी वाहनों को रोकने की योजना बनाई गई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इसके बाद यातायात पुलिस ने एलिवेटेड रोड से भारी वाहनों को गुजारने का सिलसिला जारी रखा।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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