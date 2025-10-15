Hindustan Hindi News
IIT को फीस न देने से नोएडा में एलिवेटेड रोड बनाने की योजना अटकी, कहां फंसा पेच

संक्षेप: नोएडा में मास्टर प्लान रोड नंबर यानी एमपी-1 मार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड रोड की योजना अटक गई है, क्योंकि नोएडा विकास प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की को फीस नहीं दी। आईआइटी को सलाहकार और डिजाइन बनाने समेत अन्य काम करने हैं।

Wed, 15 Oct 2025 07:13 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा में मास्टर प्लान रोड नंबर यानी एमपी-1 मार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड रोड की योजना अटक गई है, क्योंकि नोएडा विकास प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की को फीस नहीं दी। आईआइटी को सलाहकार और डिजाइन बनाने समेत अन्य काम करने हैं।

एमपी-1 मार्ग डीएनडी को जोड़ता है। इस मार्ग पर सुबह-शाम जाम की समस्या रहती है। इसको देखते हुए यहां एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए एक निजी एजेंसी से सर्वे कराते हुए फिजिबिलिटी चेक कराई गई। एजेंसी ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में एलिवेटेड रोड बनने में कोई अड़चन नहीं बताई। यह एलिवेटेड रोड सेक्टर-19 रजनीगंधा अंडरपास के पास से सेक्टर-57 चौराहे को पार करते हुए सेक्टर-61 की ओर बनाया जाना है।

इस एलिवेटेड रोड पर रजनीगंधा अंडरपास की ओर से जाते समय सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम चौराहे पर सेक्टर-11 झुंडपुरा की ओर जाने के लिए लूप दिया जाना है। इसी तरह सेक्टर-57 की ओर से आते समय सेक्टर-12 चौड़ा मोड़ पर सेक्टर-49 की ओर जाने को लूप दिया जाना है। नोएडा प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की को बतौर सलाहकार रखने का निर्णय लिया। सलाहकार के साथ-साथ एलिवेटेड रोड का डिजाइन और टेंडर कागजात की जांच करने का भी जिम्मा दिया जाना था। इसके लिए आईआईटी को पत्र लिखा गया। एक बार आईआईटी की टीम ने आकर मुआयना भी किया। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए करीब छह महीने पहले आईआईटी ने अपनी फीस दो करोड़ 90 लाख रुपये बताई, जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये शुरुआत में मांगे। नोएडा प्राधिकरण ने यह फीस नहीं दी। इस वजह से एलिवेटेड रोड बनाने की योजना अटक गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इसका सेक्टर-12 चौड़ा मोड़ पर बोर्ड भी लगा है। इसके बावजूद बाद में आईं सरकारी ने इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया।

कागजों में 15 साल पुरानी योजना

एमपी-1 मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना करीब 15 साल पुरानी है। इस दौरान प्रदेश में अलग-अलग तीन पार्टियों की सत्ता आईं, लेकिन किसी ने इस परियोजना के काम की शुरुआत नहीं की। ऐसे में यह योजना अभी तक कागजों में घूम रही है।

डीएनडी से जोड़ने की योजना में अड़ंगा लगा

इस एलिवेटेड रोड को पहले डीएनडी के टोल प्लाजा के पास से जोड़े जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सेक्टर-16 रजनीगंधा चौराहे पर नीचे अंडरपास और ऊपर मेट्रो होने से मामला अटक गया। इसके बाद अंडरपास पार कर इसको बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद योजना आगे नहीं बढ़ी।

महेंद्र प्रसाद, ओएसडी, नोएडा प्राधिकरण, ''आईआईटी को फीस का भुगतान करने से संबंधित फाइल प्रक्रिया में है। जल्द ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।''

