नोएडा में एलिवेटेड रोड पर कार सवार महिलाओं का पीछा कर किए गंदे इशारे, 2 इंजीनियर दबोचे

संक्षेप: नोएडा में एलिवेटेड रोड पर रात में परिवार के साथ कार में जा रहीं महिलाओं का कार सवार दो इंजीनियरों ने पीछा कर अश्लील इशारे किए। पीड़ितों ने आरोपियों की करतूत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

नोएडा में एलिवेटेड रोड पर शनिवार देर रात परिवार के साथ कार में जा रहीं महिलाओं का कार सवार दो इंजीनियरों ने पीछा कर अश्लील इशारे किए। पीड़ितों ने आरोपियों की करतूत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि सेक्टर-18 की ओर से एलिवेटेड रोड पर कार में सवार एक परिवार सेक्टर-61 की ओर जा रहा था। कार में पिछली सीट पर महिलाएं और बच्चे थे। आगे की दोनों सीट पर परिवार के पुरुष थे। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर कार सवार युवकों ने ओवरटेक करके महिलाओं को अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए। परिजनों ने मोबाइल से आरोपियों की करतूत रिकॉर्ड कर ली। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि चलती कार से वीडियो बनते देखने के बाद भी अश्लील इशारे करते रहे। विरोध करने पर अभद्रता करने लगे। पीड़ितों ने इसके वीडियो वायरल कर दिए। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कार सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार को जब्त कर दिया। आरोपियों की पहचान अमित कुमार और अभिषेक के रूप में हुई। आरोपी एक प्राइवेट कंपनी के में बतौर इंजीनियर काम करते हैं। वे जेवीएस सोसाइटी में किराये पर रहते हैं।

शराब के नशे में थे आरोपी चलती कार से आरोपियों की करतूत की वीडियो बनाने वाले पीड़ित पक्ष का दावा है कि आरोपी शराब के नशे में थे। उन्हें यह भी डर नहीं था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आरोपियों की इस हरकत को देखकर पीड़ित परिवार भयभीत है। गनीमत रही कि महिलाओं और बच्चों को लेकर जा रहे युवकों ने कार नहीं रोकी।

एलिवेटेड रोड पर हो सकता था हादसा वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों वाहन तेज गति से एलिवेटेड रोड पर दौड़ रहे हैं। आरोपी युवक बार-बार कार के स्टेयरिंग को छोड़कर हाथ से अश्लील इशारे करता दिखाई दे रहा है। बराबर वाली सीट पर बैठा युवक भी उसे उकसा रहा है। अगर आगे चल रहा कोई वाहन ब्रेक लगा देता तो बड़ा हादसा हो सकता था।