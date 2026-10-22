Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: नोएडा एलिवेटेड रोड पर फिर हुआ गड्ढा, सेक्टर-18 की ओर जाने वाला रास्ता बंद; अब कहां डायवर्जन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

नोएडा एलिवेटेड रोड पर एक बार फिर गड्ढा होने से सेक्टर-18 की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। यहां एक मीटर तक सड़क की परत उखड़ गई है। आईआईटी रुड़की ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वाहन चालकों को एक हफ्ते तक परेशानी होने की आशंका है।

Noida Elevated Road
नोएडा एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर के सामने गड्ढा होने की वजह से बुधवार को वाहनों का आवागमन रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई।

नोएडा एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर के सामने गड्ढा होने से सेक्टर-61 से सीधे सेक्टर-18 की ओर आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। यह रास्ता करीब एक सप्ताह तक बंद रह सकता है। वाहन सेक्टर-18 की ओर आने के लिए सेक्टर-31-25 चौराहे से रैंप के जरिए चढ़कर आ सकेंगे। आईआईटी रुड़की ने गड्ढे की जांच शुरू कर दी है।

एलिवेटेड रोड पर यह गड्ढा करीब पांच दिन पहले हुआ था। उस समय संबंधित हिस्से में बैरिकेडिंग लगाकर मरम्मत कर दी गई थी। इसके बाद रास्ते से बैरिकेडिंग भी हटा दी गई थी। बुधवार को यह गड्ढा बड़े एरिया में फिर से और गहरा हो गया। करीब एक मीटर तक सड़क की परत उखड़ गई। इसके बाद नीचे की स्टील प्लेट और सरिया भी दिखाई देने लगे। यह जानकारी मिलते ही प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात पुलिस की मदद से सड़क को बंद करा दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आईआईटी रुड़की के अधिकारियों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। टीम के कुछ सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आईआईटी के वरिष्ठ अधिकारी गुरुवार को जांच करने आएंगे। ब्रिज कॉरपोरेशन से तकनीकी जांच भी कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:नोएडा में नए 6 लेन एलिवेटेड रोड की DPR तैयार, इन सेक्टरों से होकर गुजरेगा रास्ता

बताया जाता है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि एलिवेटेड रोड के निर्माण में लगे पैनल से कंक्रीट हट गई, जिसकी वजह से गड्ढा हुआ। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह ने बताया कि आईआईटी की टीम, जो सुझाव देगी, उसी आधार पर इसकी मरम्मत कराई जाएगी। ऐसे में तब तक एतिहयात के तौर पर एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-61 से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। करीब एक सप्ताह तक संबंधित हिस्से में एलिवेटेड रोड को बंद रखा जाएगा।

पिछले महीने भी सड़क धंसी

एलिवेटेड रोड पर पिछले महीने भी सेक्टर-18 की ओर उतरते समय सड़क धंस गई थी और वहां गहरा गड्ढा बन गया था। यह सेक्टर-28 के सामने उतरने वाले हिस्से में धंसी थी। इस कारण लोगों को परेशानी हुई थी। करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस एलिवेटेड रोड को वर्ष 2017 में आम लोगों के लिए खोला गया था।

ऐसे आ सकेंगे

वाहन चालक सेक्टर-18 की ओर आने के लिए सेक्टर-31-25 चौराहे से रैंप के जरिए चढ़कर आ सकेंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर दिशा सूचक चिह्न लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:नोएडा-अक्षरधाम यूपी लिंक रोड पर जाम का झाम कम करेगा यू-टर्न, दिवाली बाद होगा ये

कई और सड़कें जर्जर

शहर में कई अन्य स्थानों पर सड़कें जर्जर हैं। सेक्टर-51/52 अंडरपास की सड़क जर्जर है। सेक्टर-63 और 65 में भी सड़कों पर गड्ढे हो रखे हैं। गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदरपुर में भी सड़कों की हालत दयनीय है।

सेक्टर-61 की ओर जाम में फंसे वाहन

एलिवेटेड रोड को अचानक बंद करने से सेक्टर-61 की ओर लंबा जाम लग गया। पीछे सेक्टर-71 कैलाश अस्पताल की ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। एलिवेटेड रोड के नीचे सेक्टर-18 की ओर आने के लिए रास्ता सिग्नल फ्री है। वैसे सेक्टर-18 की ओर आने के लिए एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-31-25 रैंप पर चढ़कर आने का रास्ता खुला हुआ है। वहीं, सेक्टर-18 से 61 की ओर जाने के लिए एलिवेटेड रोड सामान्य रूप से खुला हुआ है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर लोग सवाल उठा रहे

शहर के लोग बार-बार गड्ढा होने के कारण एलिवेटेड रोड के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वे इसके निर्माण की केंद्र सरकार की एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में ओल्ड RTR फ्लाईओवर में 2 जगह दिखीं दरारें, वसंत विहार कैरिजवे बंद
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Authority Noida Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News , CJP Protest Live और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर
Hindi Newsएनसीआर Newsनोएडा एलिवेटेड रोड पर फिर हुआ गड्ढा, सेक्टर-18 की ओर जाने वाला रास्ता बंद