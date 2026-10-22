नोएडा एलिवेटेड रोड पर एक बार फिर गड्ढा होने से सेक्टर-18 की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। यहां एक मीटर तक सड़क की परत उखड़ गई है। आईआईटी रुड़की ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वाहन चालकों को एक हफ्ते तक परेशानी होने की आशंका है।

नोएडा एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर के सामने गड्ढा होने की वजह से बुधवार को वाहनों का आवागमन रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई।

नोएडा एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर के सामने गड्ढा होने से सेक्टर-61 से सीधे सेक्टर-18 की ओर आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। यह रास्ता करीब एक सप्ताह तक बंद रह सकता है। वाहन सेक्टर-18 की ओर आने के लिए सेक्टर-31-25 चौराहे से रैंप के जरिए चढ़कर आ सकेंगे। आईआईटी रुड़की ने गड्ढे की जांच शुरू कर दी है।

एलिवेटेड रोड पर यह गड्ढा करीब पांच दिन पहले हुआ था। उस समय संबंधित हिस्से में बैरिकेडिंग लगाकर मरम्मत कर दी गई थी। इसके बाद रास्ते से बैरिकेडिंग भी हटा दी गई थी। बुधवार को यह गड्ढा बड़े एरिया में फिर से और गहरा हो गया। करीब एक मीटर तक सड़क की परत उखड़ गई। इसके बाद नीचे की स्टील प्लेट और सरिया भी दिखाई देने लगे। यह जानकारी मिलते ही प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात पुलिस की मदद से सड़क को बंद करा दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आईआईटी रुड़की के अधिकारियों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। टीम के कुछ सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आईआईटी के वरिष्ठ अधिकारी गुरुवार को जांच करने आएंगे। ब्रिज कॉरपोरेशन से तकनीकी जांच भी कराई जाएगी।

बताया जाता है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि एलिवेटेड रोड के निर्माण में लगे पैनल से कंक्रीट हट गई, जिसकी वजह से गड्ढा हुआ। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह ने बताया कि आईआईटी की टीम, जो सुझाव देगी, उसी आधार पर इसकी मरम्मत कराई जाएगी। ऐसे में तब तक एतिहयात के तौर पर एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-61 से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। करीब एक सप्ताह तक संबंधित हिस्से में एलिवेटेड रोड को बंद रखा जाएगा।

पिछले महीने भी सड़क धंसी एलिवेटेड रोड पर पिछले महीने भी सेक्टर-18 की ओर उतरते समय सड़क धंस गई थी और वहां गहरा गड्ढा बन गया था। यह सेक्टर-28 के सामने उतरने वाले हिस्से में धंसी थी। इस कारण लोगों को परेशानी हुई थी। करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस एलिवेटेड रोड को वर्ष 2017 में आम लोगों के लिए खोला गया था।

ऐसे आ सकेंगे वाहन चालक सेक्टर-18 की ओर आने के लिए सेक्टर-31-25 चौराहे से रैंप के जरिए चढ़कर आ सकेंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर दिशा सूचक चिह्न लगाए गए हैं।

कई और सड़कें जर्जर शहर में कई अन्य स्थानों पर सड़कें जर्जर हैं। सेक्टर-51/52 अंडरपास की सड़क जर्जर है। सेक्टर-63 और 65 में भी सड़कों पर गड्ढे हो रखे हैं। गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदरपुर में भी सड़कों की हालत दयनीय है।

सेक्टर-61 की ओर जाम में फंसे वाहन एलिवेटेड रोड को अचानक बंद करने से सेक्टर-61 की ओर लंबा जाम लग गया। पीछे सेक्टर-71 कैलाश अस्पताल की ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। एलिवेटेड रोड के नीचे सेक्टर-18 की ओर आने के लिए रास्ता सिग्नल फ्री है। वैसे सेक्टर-18 की ओर आने के लिए एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-31-25 रैंप पर चढ़कर आने का रास्ता खुला हुआ है। वहीं, सेक्टर-18 से 61 की ओर जाने के लिए एलिवेटेड रोड सामान्य रूप से खुला हुआ है।