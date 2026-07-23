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नोएडा में आबादी से दूर रूटों पर खाली दौड़ रहीं इलेक्ट्रिक बसें, पहले माह ही 1 करोड़ से अधिक का घाटा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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Noida Electric Buses : नोएडा में हाल ही में शुरू हुईं इलेक्ट्रिक बसें अभी से ही घाटे का सौदा साबित हो रहीं हैं। आबादी और सेक्टरों से रूटों की दूरी अधिक होने के चलते यह बसें बहुत से रूटों पर खाली दौड़ रही हैं।

नोएडा में आबादी से दूर रूटों पर खाली दौड़ रहीं इलेक्ट्रिक बसें, पहले माह ही 1 करोड़ से अधिक का घाटा

गौतमबुद्ध नगर में इलेक्ट्रिक बस सेवा का यात्रियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। सेक्टर और घनी आबादी से दूर तय किए रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें खाली दौड़ रही हैं। इससे तीनों प्राधिकरणों को पहले ही महीने में 1.19 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।

नोएडा एयरपोर्ट तक चलने वाली इन 100 बसों में 40 दिनों में केवल 83,701 यात्रियों ने ही सफर किया। नोएडा एयरपोर्ट तक यात्रियों की सुविधा के लिए 12 जून को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया था। इनमें नोएडा में 50 इलेक्ट्रिक बस का संचालन हुआ था, इनमें चार डबल डेकर बसें हैं। वहीं, ग्रेटर नोएडा में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गईं, जिनमें तीन डबल डेकर शामिल रहीं।

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इसी तरह से यमुना सिटी में भी तीन डबल डेकर समेत 25 ही इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। तीनों प्राधिकरणों ने अपने-अपने क्षेत्रों के लिए अलग-अलग 19 रूट तय किए, लेकिन इनमें अधिकांश मार्ग ऐसे रहे, जो घनी आबादी वाले सेक्टरों और क्षेत्रों से नहीं गुजरते। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्री बस सेवा से जुड़ ही नहीं पा रहे।

हर दिन करीब 2100 यात्री कर रहे इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग

आंकड़ों के अनुसार करीब 40 दिनों में तीनों प्राधिकरणों की 100 इलेक्ट्रिक बसों में केवल 83,701 यात्रियों ने सफर किया यानी औसतन प्रतिदिन करीब 2,090 यात्री ही इन बसों का उपयोग कर रहे हैं। इस हिसाब से प्रत्येक बस में प्रतिदिन औसतन 20 से 21 यात्री ही सफर करते हैं, जो क्षमता से कम हैं।

ग्रेटर नोएडा में चार रूटों पर 25 इलेक्ट्रिक बसों में इन 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 331 यात्रियों ने सफर किया। इनमें प्रति बस महज 13 यात्री ही मिले। नोएडा में 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 1,004 यात्री और प्रति बस महज 20 यात्री ही मिले। यमुना सिटी में 25 ई-बसों में 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 758 यात्री रहे, इनमें प्रति बस यात्रियों की संख्या 30 रही।

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क्या बोले अधिकारी

अभिषेक कुमार, अध्यक्ष, नफोवा, ''शहर में चल रही बसों के समय और रूट की अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं है। बस स्टॉप कम होने और जानकारी चस्पा न होने के कारण यात्रियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा।''

एनजी रवि, सीईओ ग्रेनो, ''ग्रेटर नोएडा में रूटों का सर्वे शुरू कराया गया है। अधिक आबादी और जिन इलाकों में ज्यादा किरायेदार रहते हैं, वहां के लिए नए रूट शुरू होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वे कराकर बसों के फेरे बढ़ाने की तैयारी है।''

राजेश कुमार, एसीईओ, यीडा, ''तीनों शहरों में यमुना सिटी ने बस सेवा से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया। यमुना सिटी का 10 लाख से अधिक राजस्व है। अब यात्रियों को बसों से जोड़ने के लिए कार्ययोजना पर काम शुरू किया गया है।''

राकेश त्रिपाठी, सेक्टर–22डी यीडा, ''रूट नंबर–2 पर केवल एक बस ही सेक्टर–22डी से होकर चल रही है। अन्य बसें आबादी और कॉलोनियों से नहीं जा रही। जो बसें चापरगढ़ होकर जा रही हैं, उन्हें सेक्टर–22डी के मार्ग से भी संचालित किया जाए।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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