noida e rikshaw school prince sharma free education गरीब बच्चों के लिए ई-रिक्शा को ही बना दिया पाठशाला, नोएडा के इस टीचर को सलाम है
गरीब बच्चों के लिए ई-रिक्शा को ही बना दिया पाठशाला, नोएडा के इस टीचर को सलाम है

नोएडा के प्रिंस शर्मा पिछले नौ वर्षों से अपने ई-रिक्शा को 'चलती-फिरती पाठशाला' बनाकर झुग्गी-झोपड़ी के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, जिससे एक हजार से अधिक बच्चों का जीवन बदल चुका है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाFri, 5 Sep 2025 09:29 AM
नोएडा की सड़कों पर राह चलते आपको 'गाड़ी वाला आया, बैग से किताबें निकाल' सुनाई दे, तो चौंकिएगा नहीं। यह आवाज सेक्टर-53 में रहने वाले प्रिंस शर्मा की है, जो नौ वर्षों से ई-रिक्शा चलाकर झुग्गी-झोपड़ी और कॉलोनी में रहने वाले गरीब बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। उन्होंने अब तक एक हजार से अधिक गरीब बच्चों को बेसिक शिक्षा देकर स्कूल और कॉलेज में दाखिला कराया।

प्रिंस शर्मा ने एमकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद नोएडा समेत एनसीआर के कई स्थानों पर चैलेंजर्स की पाठशाला लगानी शुरू की। हालांकि, उन्होंने कभी किसी स्कूल या कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया है। वह गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, किताब, दवाएं उपलब्ध कराते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति उनकी पीठ थपथपा चुकी हैं।

प्रेरणा और सोच

प्रिंस शर्मा ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही अनुभव किया कि समाज में अनेक ऐसे बच्चे हैं जो संसाधनों और परिस्थितियों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। यही अनुभव उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ।