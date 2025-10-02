noida dussehra traffic advisory stadium sector 62 diversion noida stadium नोएडावाले ध्यान दें! दशहरा पर इन रास्तों पर होगा डायवर्जन, पढ़िए ट्रैफिक एडवाइजरी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida dussehra traffic advisory stadium sector 62 diversion noida stadium

नोएडावाले ध्यान दें! दशहरा पर इन रास्तों पर होगा डायवर्जन, पढ़िए ट्रैफिक एडवाइजरी

दशहरा के मुख्य कार्यक्रम के चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने आज दोपहर 2 बजे से देर रात तक सेक्टर-21ए स्टेडियम, सेक्टर-62 और सेक्टर-46 में रामलीला स्थलों के आस-पास के रास्तों पर बड़े डायवर्जन लागू किए हैं, जिसके तहत कई प्रमुख चौराहों से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 2 Oct 2025 07:00 AM
share Share
Follow Us on
नोएडावाले ध्यान दें! दशहरा पर इन रास्तों पर होगा डायवर्जन, पढ़िए ट्रैफिक एडवाइजरी

दशहरा के मौके पर गुरुवार दोपहर से सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-62 और सेक्टर-46 में रामलीला स्थल के आसपास की सड़कों पर वाहनों के रास्ते बदले जाएंगे। लोगों को वैकल्पिक रास्तों से आना-जाना होगा। यह व्यवस्था गुरुवार देर रात तक लागू रहेगी।

यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से रामलीला स्थल के आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाकर वाहनों को निकाला गया। गुरुवार को दशहरा का मुख्य कार्यक्रम होगा। ऐसे में कार्यक्रम स्थलों के आसपास की सड़कों पर दोपहर दो बजे से वाहनों के रास्तों में बदलाव कर दिए जाएंगे। डायवर्जन की यह व्यवस्था देर रात तक लागू रहेगी। कार्यक्रम स्थल तक सिर्फ पास वाले वाहन जा सकते हैं।

दशहरे के दिन यातायात से संबंधित कोई भी दिक्कत होने पर लोग हेल्प लाइन नंबर- 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। डीसीपी यातायात डॉ प्रवीन रंजन ने बताया कि कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग से दूसरी जगह सड़क पर खड़े नहीं होने दिया जाएगा।

नोएडा स्टेडियम के आसपास यह व्यवस्था रहेगी

  • सेक्टर-19 टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे की ओर से सेक्टर-12-22-56 तिराहे की ओर होकर जाने वाला यातायात सेक्टर-10-21 यू-टर्न से जलवायु विहार चौराहे से निठारी होकर सेक्टर-31-25 चौराहा गिझौड़ होते हुए गंतव्य को जा सकेगा।
  • सेक्टर-12-22-56 तिराहे से स्टेडियम चौराहे की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर-57 चौराहा, गिझौड़ से एनटीपीसी, सेक्टर-31-25 चौराहे से जा सकेंगे।
  • सेक्टर-12-22-56 तिराहे से रजनीगंधा चौराहे की ओर जाने वाले वाहन मेट्रो अस्पताल चौराहा, सेक्टर-8, 10, 11, 12 चौराहा, हरौला, झुंडपुरा होकर जा सकेंगे।
  • सेक्टर-27 डीएम चौराहे से जलवायु विहार, स्पाईस मॉल, एडोब चौक की ओर जाने वाले वाहन जलवायु विहार चौराहे से निठारी, सेक्टर-31-25 चौराहा, एनटीपीसी होकर जा सकेंगे।
  • सेक्टर-54 चौकी तिराहे से सेक्टर-25ए एडोब चौराहे होकर सेक्टर-21 जलवायु विहार की तरफ जाने वाले वाहन सेक्टर-53 गिझौड़ चौराहे से सेक्टर-31-25 होते हुए निठारी जा सकेंगे।

सेक्टर-62 में जरूरत पड़ने पर इस तरह बदलाव होगा

  • सेक्टर-62 चौकी की ओर से वैल्यू बाजार, फोर्टिस की ओर जाने वाला रास्ता बंद किया जा सकता है। ये वाहन सेक्टर-59 तिराहे और मामूरा चौराहे से होकर जा सकेंगे।
  • वैल्यू बाजार, सेक्टर-62 तिराहा से सेक्टर-62 की ओर आने वाला रास्ता बंद रखा जा सकता है। वाहन चालक सेक्टर-59 तिराहे और मामूरा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ सकता है।
  • सीडेक सी-32 कंपनी की ओर से पीएमओ अपार्टमेंट की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये वाहन सेक्टर-62 पुलिस चौकी होते हुए वाहन चालक गंतव्य तक जा सकेंगे।
  • पीएमओ अपार्टमेंट की ओर से सीडेक सी-32 कंपनी की ओर जाने वाले वाहन बंद किए जाएंगे।