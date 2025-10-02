नोएडावाले ध्यान दें! दशहरा पर इन रास्तों पर होगा डायवर्जन, पढ़िए ट्रैफिक एडवाइजरी

दशहरा के मुख्य कार्यक्रम के चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने आज दोपहर 2 बजे से देर रात तक सेक्टर-21ए स्टेडियम, सेक्टर-62 और सेक्टर-46 में रामलीला स्थलों के आस-पास के रास्तों पर बड़े डायवर्जन लागू किए हैं, जिसके तहत कई प्रमुख चौराहों से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा।

दशहरा के मौके पर गुरुवार दोपहर से सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-62 और सेक्टर-46 में रामलीला स्थल के आसपास की सड़कों पर वाहनों के रास्ते बदले जाएंगे। लोगों को वैकल्पिक रास्तों से आना-जाना होगा। यह व्यवस्था गुरुवार देर रात तक लागू रहेगी।

यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से रामलीला स्थल के आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाकर वाहनों को निकाला गया। गुरुवार को दशहरा का मुख्य कार्यक्रम होगा। ऐसे में कार्यक्रम स्थलों के आसपास की सड़कों पर दोपहर दो बजे से वाहनों के रास्तों में बदलाव कर दिए जाएंगे। डायवर्जन की यह व्यवस्था देर रात तक लागू रहेगी। कार्यक्रम स्थल तक सिर्फ पास वाले वाहन जा सकते हैं।

दशहरे के दिन यातायात से संबंधित कोई भी दिक्कत होने पर लोग हेल्प लाइन नंबर- 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। डीसीपी यातायात डॉ प्रवीन रंजन ने बताया कि कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग से दूसरी जगह सड़क पर खड़े नहीं होने दिया जाएगा।