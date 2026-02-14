अंतरराष्ट्रीय नंबरों से मिल रही थी धमकी; सोची समझी साजिश, नोएडा कांड में परिवार का दावा
नोएडा में एक कार के अंदर मृत पाए गए प्रेमी जोड़े के मामले में अब एक नया और गंभीर मोड़ आ गया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस इसे 'मर्डर-सुसाइड' का मामला मान रही थी, वहीं अब मृतक लड़के के परिजनों ने इसे जातीय भेदभाव से जुड़ी हत्या करार दिया है।
मृतक 32 साल के सुमित के चचेरे भाई ने आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। परिजनों का दावा है कि सुमित और 26 साल की रेखा पिछले 12-15 सालों से रिलेशनशिप में थे और उनके परिवारों को इस बारे में पूरी जानकारी थी।
'लड़की के परिवारवाले दे रहे थे धमकी'
परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिवार की ओर से उन्हें लगातार जातिगत ताने और धमकियां मिल रही थीं। यहां तक कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से भी फोन कर पुलिस कार्रवाई की धमकी दी गई थी। सुमित के भाई ने घटनास्थल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जगह कार मिली, वह युवती के गांव सालारपुर से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर है, जो मामले को और अधिक संदिग्ध बनाता है। उनका आरोप है कि दोनों जातिवाद की भेंट चढ़ गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए।
दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार अंदर से लॉक थी और पिस्टल सुमित के हाथ में बरामद हुई है, जो इशारा करता है कि पहले युवती को गोली मारी गई और फिर युवक ने खुदकुशी कर ली। हालांकि, परिजनों के भारी हंगामे और गंभीर आरोपों को देखते हुए पुलिस ने अब मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया है। पुलिस का कहना है कि वे परिजनों के 'जातिगत रंजिश' वाले एंगल समेत सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।
