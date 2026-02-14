Hindustan Hindi News
अंतरराष्ट्रीय नंबरों से मिल रही थी धमकी; सोची समझी साजिश, नोएडा कांड में परिवार का दावा

Feb 14, 2026 10:26 pm IST
नोएडा में एक कार के अंदर मृत पाए गए प्रेमी जोड़े के मामले में अब एक नया और गंभीर मोड़ आ गया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस इसे 'मर्डर-सुसाइड' का मामला मान रही थी, वहीं अब मृतक लड़के के परिजनों ने इसे जातीय भेदभाव से जुड़ी हत्या करार दिया है।

मृतक 32 साल के सुमित के चचेरे भाई ने आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। परिजनों का दावा है कि सुमित और 26 साल की रेखा पिछले 12-15 सालों से रिलेशनशिप में थे और उनके परिवारों को इस बारे में पूरी जानकारी थी।

'लड़की के परिवारवाले दे रहे थे धमकी'

परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिवार की ओर से उन्हें लगातार जातिगत ताने और धमकियां मिल रही थीं। यहां तक कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से भी फोन कर पुलिस कार्रवाई की धमकी दी गई थी। सुमित के भाई ने घटनास्थल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जगह कार मिली, वह युवती के गांव सालारपुर से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर है, जो मामले को और अधिक संदिग्ध बनाता है। उनका आरोप है कि दोनों जातिवाद की भेंट चढ़ गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए।

दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार अंदर से लॉक थी और पिस्टल सुमित के हाथ में बरामद हुई है, जो इशारा करता है कि पहले युवती को गोली मारी गई और फिर युवक ने खुदकुशी कर ली। हालांकि, परिजनों के भारी हंगामे और गंभीर आरोपों को देखते हुए पुलिस ने अब मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया है। पुलिस का कहना है कि वे परिजनों के 'जातिगत रंजिश' वाले एंगल समेत सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

Noida News Noida Police
