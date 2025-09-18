नोएडा में घर से कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी, एजेंसी ने 20% चार्ज बढ़ाया

नोएडा में घर से कूड़ा उठाने के लिए और जेब ढीली करनी होगी। एजेंसी ने कूड़ा उठाने के शुल्क में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नए शुल्क को पिछले महीने से लागू कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि शुल्क बढ़ाने के साथ-साथ कूड़ा लेने की व्यवस्था को ठीक और नियमित किया जाना भी जरूरी है।

नोएडा प्राधिकरण ने घर से कूड़ा लेने का जिम्मा एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दे रखा है। अधिकारियों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण से ठोस अपशिष्ठ नियम 2016 को लागू किए जाने के क्रम में डोर-टू-डोर अपशिष्ठ संग्रह एवं परिवहन किए जाने की व्यवस्था है। प्राधिकरण की तरफ से वर्ष 2020 में घर से कूड़ा उठवाने के शुल्क तय किए गए थे। इन शुल्क को 26 नवंबर 2020 से लागू कर दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के साथ हुए अनुबंध के तहत शुल्क में हर साल पांच प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन बीते चार सालों में कोई बढ़ोतरी नही की गई। ऐसे में इस साल 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया था, जिसको लागू कर दिया गया है। सेक्टर-सोसाइटी में लोग कूड़ा उठवाने के बदले शुल्क दे रहे हैं, लेकिन गांवों से अभी एजेंसी शुल्क नहीं वसूल पा रही। अधिकारियों ने बताया कि यह एजेंसी घरों से अलग-अलग कूड़ा लेती है। सूखे कूड़े को सेक्टर-145 स्थित साइट पर निस्तारित होने के लिए ले जाती है, जबकि गीले कूड़े का निस्तारण शहर में अलग-अलग माध्यम से किया जाता है। नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि घर से कूड़ा उठाने के शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। नए शुल्क पिछले महीने से लागू कर दिए गए हैं।